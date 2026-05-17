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今為國際不再恐同日 蕭美琴憶20年前提台灣第一部同婚專法

台灣同婚合法7周年 蕭美琴：讓每一種愛在台灣上安心綻放

今（17）日為國際不再恐同日，副總統蕭美琴特別發文表示，今年同時是同婚專法三讀通過7周年，也是自己提出台灣第一部同性婚姻法草案的20周年，20年來台灣社會展現無比韌性，面對分歧，沒有陷入零和對立，而是以耐心與善意，進行跨世代的社會對話，也因如此台灣成為今天亞洲的平權指標，感謝一路上每一個堅持不放棄的大家，因為勇敢台灣才能如此多元、自由，未來還要帶著這份驕傲繼續往前走，「讓每一種愛，在這座島嶼上安心綻放；讓每一個你，都能得到祝福與保障」。今日為國際不再恐同日，蕭美琴特別發文表示，今年同樣是也是同婚專法三讀通過7周年，也是自己提出台灣第一部同性婚姻法草案的20周年。當年因為社會的不理解，這項法案無法排入議程進行審查，但卻在台灣社會慢慢激起無數的漣漪。蕭美琴說，20年來，台灣社會展現無比的韌性；面對分歧，沒有陷入無解的零和對立，而是以耐心與善意，進行跨世代、跨群體的社會對話，也因為這樣的過程，台灣成為今天亞洲的平權指標。蕭美琴表示，法制只是平權的基礎，真正的落實，存在於職場的友善制度中，也體現在日常生活的包容裡。這提醒大家，法規的保障需要搭配社會文化的深化，平權的工作還要持續下去。「當平權不再需要被特別強調，而是成為理所當然的日常，才是真正的平權」。最後蕭美琴表示，感謝一路上，每一個堅持不放棄的大家。因為勇敢台灣才能如此多元、自由。未來還要帶著這份驕傲繼續往前走，「讓每一種愛，在這座島嶼上安心綻放；讓每一個你，都能得到祝福與保障」。