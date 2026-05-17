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▲泰國女星Mild（右）對於老公Hiso Pi涉性侵親弟弟Psi Scott一事，在IG發文道歉。（圖／翻攝自Mild IG）

泰國女星Mild去年底才風光嫁給知名啤酒集團勝獅（Singha）接班人Hiso Pi，近日豪門家族缺爆出震撼醜聞，Pi的弟弟Psi Scott公開控訴遭親哥哥性侵長達12年，隨後更流出關鍵錄音檔證實家族包庇，震撼全泰國。消息曝光後，原本力挺老公的Mild態度大轉變，已刪除婚禮影片並宣布暫時離開丈夫。Mild在新聞剛爆出時，原本第一時間選擇站在丈夫身邊，甚至讓他透過自己的IG發聲，否認所有性侵指控，希望平息外界輿論。不過隨著弟弟Psi陸續公開錄音檔等證據，事件風向開始急轉直下。Mild昨（16）日正式透過IG發表聲明，坦言自己過去因不了解完整真相而產生誤解，對此感到非常愧疚。她表示，在和丈夫交往到結婚的過程中，從未聽過那段錄音內容，如今得知事情後，內心受到很大衝擊，也對Psi多年來承受的痛苦感到心痛。Pi在流出的錄音檔中親口承認，自己曾在14至16歲期間，趁著保姆洗澡的空檔，多次強迫當時年僅10歲的弟弟進行口交。Psi更進一步控訴，整個家族長期以來都對哥哥的惡行抱持默許態度，甚至聯手包庇，而母親事後不但沒有替他主持公道，反而以「損害家族名譽」為由對他提起訴訟，冷血舉動令人心寒。Mild在聲明中提到，自己接下來將會「暫時離開丈夫」，重新整理心情，同時照顧心理狀態。她也向Psi公開道歉，並感謝一路支持與鼓勵自己的人，更表示希望大家能陪伴Psi度過低潮。目前Mild的IG帳號裡，已看不到丈夫先前否認性侵的影片，原本置頂的婚禮派對影片也已悄悄被刪除，房產文件、法院傳票等相關照片都一併消失。然而上個月她才剛開心宣布懷孕，當時分享喜悅的影片則還在Mild的頁面上沒有一起被刪除。另外，她先前發聲明期間，有部分演藝圈好友曾按讚聲援，因此遭到泰國網友批評。對此，Mild也特別替朋友們緩頰，強調大家只是單純想替自己加油，和她一樣並不知道事情全貌。最後她不忘向因此受到影響的人道歉，並感謝所有陪伴在Psi身邊的人。首先，Mild必須由衷地向大家道歉，因為Mild在這次事件中的表態和誤解，造成了傷害並讓許多人感到失望。特別是對Psi，Mild對於事情演變到這個地步，感到無比的內疚與難過。私底下的Mild，在與丈夫Pi交往到結婚的這段時間裡，從未聽過這段錄音。Mild對於Psi所必須面對和經歷的一切，感到非常心痛。從現在開始，Mild決定與丈夫Pi保持距離，以便重新省思自己並照顧好自己的心理狀態。最後，Mild也要向演藝圈的朋友、兄弟姊妹，以及所有受到這次事件影響的人道歉。大家只是單純想給Mild加油打氣，和Mild一樣並不知道事情的完整全貌。謝謝所有送來鼓勵的人，同時也謝謝陪伴在Psi身邊的每一個人。