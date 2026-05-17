皮克敏手遊《Pikmin Bloom》一口氣舉辦兩場 Party Walk，官方說明，為了歡慶即將到來的 2026 Pikmin Bloom 之旅，5月18日至5月24日、5月25日至5月28日，將各有一場 Party Walk 能免費參與，其中5月25日開始的「步步四通八達」Party Walk，只要參與就送30片藍色扶桑花花瓣。

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🟡5月《Pikmin Bloom》Party Walk

📌步步通首爾
■時間：台灣時間5月18日09:00至5月24日16:59
獎勵：無，純走路
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📌步步四通八達
■時間：台灣時間5月25日09:00至5月28日22:59
獎勵：30片藍色扶桑花花瓣
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▲《Pikmin Bloom》報名5月25日開始的「步步四通八達」Party Walk，就送30片藍色扶桑花花瓣。（圖／Pikmin Bloom）
▲《Pikmin Bloom》報名5月25日開始的「步步四通八達」Party Walk，就送30片藍色扶桑花花瓣。（圖／Pikmin Bloom）
《Pikmin Bloom》強調，官方 Party Walk 活動不計入玩家同時參加的3場 Party Walk 活動的最大限制，目前兩場 Party Walk 都已經可以開始報名，時間一到 Party walk 會自動開始，想參與的玩家務必將《Pikmin Bloom》更新至最新版本。

🟡《Pikmin Bloom》Party Walk是什麼？

Party Walk 是一項能讓皮克敏玩家舉辦活動的功能，舉辦活動的玩家成為主辦人，與眾多玩家一起散步，每人最多可以參與3場，雖然一般的 Party Walk 並沒有任何獎勵，但玩家仍可透過 Party Walk 在網路上結交「皮友」，有機會能打到更多蘑菇。

有獎勵的官方 Party Walk 則是不定期舉辦，通常會隨《Pikmin Bloom》的實體活動一同推出，Party Walk 活動開始後即無法取消。

▲《Pikmin Bloom》5月18日至5月24日、5月25日至5月28日，將各有一場 Party Walk 能免費參與。（圖／《Pikmin Bloom》官網）
▲《Pikmin Bloom》5月18日至5月24日、5月25日至5月28日，將各有一場 Party Walk 能免費參與。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...