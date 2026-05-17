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5月《Pikmin Bloom》Party Walk

▲《Pikmin Bloom》報名5月25日開始的「步步四通八達」Party Walk，就送30片藍色扶桑花花瓣。（圖／Pikmin Bloom）

🟡《Pikmin Bloom》Party Walk是什麼？

▲《Pikmin Bloom》5月18日至5月24日、5月25日至5月28日，將各有一場 Party Walk 能免費參與。（圖／《Pikmin Bloom》官網）

皮克敏手遊《Pikmin Bloom》一口氣舉辦兩場 Party Walk，官方說明，為了歡慶即將到來的 2026 Pikmin Bloom 之旅，5月18日至5月24日、5月25日至5月28日，將各有一場 Party Walk 能免費參與，其中5月25日開始的「步步四通八達」Party Walk，只要參與就送30片藍色扶桑花花瓣。台灣時間5月18日09:00至5月24日16:59無，純走路台灣時間5月25日09:00至5月28日22:5930片藍色扶桑花花瓣《Pikmin Bloom》強調，官方 Party Walk 活動不計入玩家同時參加的3場 Party Walk 活動的最大限制，目前兩場 Party Walk 都已經可以開始報名，時間一到 Party walk 會自動開始，想參與的玩家務必將《Pikmin Bloom》更新至最新版本。Party Walk 是一項能讓皮克敏玩家舉辦活動的功能，舉辦活動的玩家成為主辦人，與眾多玩家一起散步，每人最多可以參與3場，雖然一般的 Party Walk 並沒有任何獎勵，但玩家仍可透過 Party Walk 在網路上結交「皮友」，有機會能打到更多蘑菇。有獎勵的官方 Party Walk 則是不定期舉辦，通常會隨《Pikmin Bloom》的實體活動一同推出，Party Walk 活動開始後即無法取消。