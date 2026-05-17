50歲已經快到人生下半場，薪資跟同齡階層比起來如何呢？退休後的資金存夠了嗎？根據主計總處最新統計，2026年第一季經常性薪資平均為4萬8706元，創下近年新高，其中50歲至64歲族群表現最好，經常性薪資中位數達到4萬3856元，不過如果50歲後，還有錯誤的理財習慣，很容易讓退休生活陷入危機，財經專家Dave Ramsey就曾表示，一些年輕時的錯誤理財習慣，到了中高齡很容易讓自己陷入經濟危機。
50歲薪資中位數最高 30歲以下新鮮人最「薪」苦
根據主計總處最新統計， 2026年第一季經常性薪資平均為4萬8706元，年增2.69%，創下近年新高。不過平均薪資受到高薪族群拉高，其實有近7成受雇員工薪資低於平均數，中位數只有3萬9133元，而中位數最高的是50歲至64歲族群，經常性薪資中位數達到4萬3856元。
主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，受到AI熱潮興起，相關產業的獎金、加班費大增，讓整體薪資結構往上。以產業類別來看，資通訊業約7.1萬元、金融保險業約7萬元穩居龍頭，接下來是專業科學及技術服務業近6萬元，而住宿餐飲、其他服務業薪資僅分別約為3.5萬元、3.7萬元，屬於後段班，產業之間落差大。
從年齡分布來看，30歲以下的職場新鮮人最辛苦，薪資中位數僅有3萬2384元，65歲以上未退休、持續工作的長者，中位數落在3萬8818元，薪資中位數最高的是50歲到64歲資深族群，來到4萬3856元。
50歲後5大錯誤理財習慣
如果中高齡員工薪資不到中位數，又有錯誤的理財習慣，很可能導致退休後出現財務危機，財經專家Dave Ramsey表示，有些理財習慣在年輕時看起來無傷大雅，但到了中高齡時，錯誤的理財習慣恐怕會付出龐大代價。
1、身上有債務就退休：退休之後收入可能會銳減，若身上還有房貸、車貸、信貸等貸款，都會持續讓現金流變少，這些債務都會造成退休後的壓力，建議退休前要把債務結清。
2、儲蓄不到收入15％：Dave Ramsey建議，退休前每個月至少要存下總收入的15％，當成未來的退休金，以免未來退休資金不足。
3、沒有規劃預算：規劃預算是為了讓錢有明確用途，尤其接近退休時，任何錯誤的財務決策，都可能讓代價變得更昂貴。
4、生活升級陷阱：有許多高收入族群會覺得，退休後就是要享受生活，開始購買豪車、奢侈品、出國旅遊等，可能會讓自己背上「分期付款」或是要貸款才能維持生活。
5、小錢亂花：Dave Ramsey指出，真正拖垮退休生活，是大量看起來沒什麼的小額花費，像是衝動購物、外食、不必要的裝潢、訂閱服務等，就算金額很小，累積起來也是一筆不小的花銷。
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根據主計總處最新統計， 2026年第一季經常性薪資平均為4萬8706元，年增2.69%，創下近年新高。不過平均薪資受到高薪族群拉高，其實有近7成受雇員工薪資低於平均數，中位數只有3萬9133元，而中位數最高的是50歲至64歲族群，經常性薪資中位數達到4萬3856元。
主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，受到AI熱潮興起，相關產業的獎金、加班費大增，讓整體薪資結構往上。以產業類別來看，資通訊業約7.1萬元、金融保險業約7萬元穩居龍頭，接下來是專業科學及技術服務業近6萬元，而住宿餐飲、其他服務業薪資僅分別約為3.5萬元、3.7萬元，屬於後段班，產業之間落差大。
從年齡分布來看，30歲以下的職場新鮮人最辛苦，薪資中位數僅有3萬2384元，65歲以上未退休、持續工作的長者，中位數落在3萬8818元，薪資中位數最高的是50歲到64歲資深族群，來到4萬3856元。
如果中高齡員工薪資不到中位數，又有錯誤的理財習慣，很可能導致退休後出現財務危機，財經專家Dave Ramsey表示，有些理財習慣在年輕時看起來無傷大雅，但到了中高齡時，錯誤的理財習慣恐怕會付出龐大代價。
1、身上有債務就退休：退休之後收入可能會銳減，若身上還有房貸、車貸、信貸等貸款，都會持續讓現金流變少，這些債務都會造成退休後的壓力，建議退休前要把債務結清。
2、儲蓄不到收入15％：Dave Ramsey建議，退休前每個月至少要存下總收入的15％，當成未來的退休金，以免未來退休資金不足。
3、沒有規劃預算：規劃預算是為了讓錢有明確用途，尤其接近退休時，任何錯誤的財務決策，都可能讓代價變得更昂貴。
4、生活升級陷阱：有許多高收入族群會覺得，退休後就是要享受生活，開始購買豪車、奢侈品、出國旅遊等，可能會讓自己背上「分期付款」或是要貸款才能維持生活。
5、小錢亂花：Dave Ramsey指出，真正拖垮退休生活，是大量看起來沒什麼的小額花費，像是衝動購物、外食、不必要的裝潢、訂閱服務等，就算金額很小，累積起來也是一筆不小的花銷。