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▲綜合所得稅申報了沒？刷卡繳稅回饋無上限信用卡推薦。（圖／袋鼠金融提供）

▲5月綜合所得稅申報了嗎？想多留現金，可善用信用卡分期繳稅。（圖／袋鼠金融提供）

綜合所得稅申報了沒？今（2026）年申報期限至6月1日止，不過，面對荷包失血，如何聰明刷卡繳稅也成為全民焦點。根據聯合信用卡中心統計，去年繳納綜所稅的筆數中，高達8成透過信用卡繳稅，顯示信用卡持續穩居繳稅主流。金融消費平台袋鼠金融也特別針對2026年度綜合所得稅，整理出最強刷卡回饋懶人包，協助消費者在行動支付、現金回饋或分期規劃中，精準找出最合適的繳稅神隊友信用卡，讓繳稅季變身回饋季，繳得划算又輕鬆。報稅季到來，多數消費者習慣透過信用卡繳費，除了賺取不無小補的回饋，也透過分期減輕現金流壓力。對於稅額不高的小資族來說，首選回饋無上限的信用卡繳稅以台新Richart卡來說，可享0.2%的回饋，且不限金額享3、6 期0利率，若單筆滿12萬元，享12期0利率，但須注意分期或回饋優惠只能擇一。若為「私銀、財管會員」，可以同享分期與優惠，且單筆繳稅滿 20 萬可享有最高0.5% 的高額回饋，就算繳稅金額不滿 20 萬也有0.4%回饋。刷中國信託uniopen聯名卡及和泰聯名卡享0.2%回饋無上限，繳稅金額滿1000萬元以上，再加碼2萬點OPENPOINT或和泰Points，最高可享0.4%回饋。聯邦吉鶴卡也祭出回饋無上限的優勢，單筆稅額100萬元以下可享0.2%回饋，100萬元以上金額的大戶更可享0.3%回饋。使用玉山世界卡、無限卡、Unicard、熊本熊卡繳稅，未滿100萬元享0.2%e point回饋，回饋無上限；稅款100萬元以上享0.3% e point回饋，上限10萬點。除了現金或點數回饋，哩程也是一個划算的回饋方式，玉山星宇航空聯名卡提供每200元累積1哩的專屬優惠，換算哩程回饋率約0.6%，適合想用稅金換機票的消費者。隨著報稅季到來，單筆大額稅款往往讓現金流拉警報。袋鼠金融觀察，2026年各大銀行針對分期0利率的策略轉向低門檻、高彈性，多家銀行提供不限金額即享3至6期0利率，最長更可分攤至12期。台新銀行、玉山銀行、中國信託等銀行今年皆提供不限金額的分期繳稅優惠，全卡別用戶最多可享6期0利率。若希望以較低繳稅門檻享受分期優惠，各家銀行提供繳單筆稅額滿3000元的0利率方案，國泰世華銀行全卡別只要滿額，可申請6期0利率；彰化銀行完成登錄可申請3期0利率；合庫銀行也提供3、6期0利率方案；兆豐銀行更是加碼到9 期零利率，是小額分期族群的實用選擇。針對稅額較高的族群，台新銀行也推出針對大戶的優惠，只要單筆繳稅滿12萬元，登錄後即可享有12期0利率。此外，國泰世華世界卡同樣針對單筆滿3000元以上的稅單，提供最高12期0利率專屬禮遇，讓持卡人在資產調度上更有空間。聯邦銀行則提供相對彈性的選擇，單筆滿36萬元可申請3、6、12期0利率，即使金額僅6000元，也能登錄享有3或6期分期優惠。