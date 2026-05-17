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▲孫安佐昨日在拘留所度過一夜，今日下午兩點半開庭。（圖／記者林柏年攝）

藝人孫鵬與狄鶯之子孫安佐（現名孫建豪）近日因涉嫌持有改造槍械與火焰裝置，引發外界高度關注，檢警昨（16）日清晨前往孫家搜索後，查扣多項疑似危險器材，並將他帶回偵訊。經檢方複訊後，認為案情仍有進一步調查必要，因此向法院聲請羈押禁見，孫安佐在拘留室過了一夜後，預計今下午2點30分開羈押庭。由於士林地方法院16日晚間未安排開庭，因此孫安佐在完成複訊後，先被安排於拘留室過夜。根據目前規劃，士林地院預計於今日下午2時30分正式召開羈押庭，決定是否准押。消息曝光後，不少媒體與民眾也持續關注法院後續裁定結果，相關新聞一整晚都在網路持續發酵。整起事件起因於孫安佐14日在Instagram上傳一段影片，內容為他在北投河堤測試自製火焰噴射裝置。影片中火焰瞬間狂噴，現場甚至冒出大量濃煙，由於畫面相當驚人，立刻引起警方注意。檢警後續追查後，認為相關裝置可能涉及公共安全與違法疑慮，因此進一步展開搜索與調查行動。檢警16日前往孫安佐住處搜索時，除了查獲影片中的噴火裝置外，現場還發現模擬槍以及疑似改造槍械等物品，因此當場將孫安佐拘提到案。據了解，檢方複訊後認為案件仍有釐清必要，且相關器材來源、用途與是否合法仍待進一步鑑定，因此最終決定向法院聲請羈押禁見，希望避免串證或影響後續調查。事實上，孫安佐過去就曾因槍械相關事件引發爭議，當年在美國留學期間，更因持有大量子彈與槍枝配件遭警方逮捕，最後遭強制遣返回台。返台後，他仍持續研究武器與火焰裝置，多次拍攝相關影片上傳社群。如今再次因疑似改造槍械與火焰裝置遭檢警調查，也讓不少網友感嘆：「這次恐怕真的玩過頭了。」