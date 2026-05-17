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台灣「橘色泡麵」突搶翻缺貨！老饕一次搬3箱：湯頭水準高

▲杯麵品牌拉麵道於2026年推出新品「特濃豚骨風味」，在網路上累積好口碑。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

「這真的是我吃過最像拉麵的一款了」、「我之前直接訂了三箱」

拉麵道新品

爆紅！49元神還原豚骨拉麵：7-11開賣上市

▲拉麵道特濃豚骨風味湯頭如同長時古法熬製的日式豚骨高湯，調味包甚至還提供高湯包，讓湯頭喝起來更濃郁。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

▲拉麵道「特濃豚骨風味」主打重現現煮拉麵般的口感，原價一杯要價49元，目前僅在7-11超商限定上市。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

拉麵道特濃豚骨評價曝光！老饕點出3敗筆：不太美麗

認為其湯頭並沒有想像中濃郁，加上份量偏少，肉片大約只有兩塊份量，且其價格49元以杯麵來說偏高

台灣泡麵市場競爭激烈，各大廠商為了突圍推出全新口味，讓老饕能嘗到更多元的泡麵新品。，火紅程度有錢也買不到，開賣僅3個月就成為台灣泡麵新寵兒。有網友近日在Threads發文推薦，表示杯麵品牌，評價遠遠超過拉麵道藍色款「日式豚骨風味」，讓他忍不住大讚「好吃到直接一次囤3碗」。貼文曝光後，瞬間引來眾多泡麵老饕留言推薦，「這個超好吃…現在一週都會吃一次吃不膩」、，甚至有許多人強調這碗有錢也買不到，「這個真的好吃 不是每家都找得到」、「我有陣子都一直買不到」、「這個超級好吃但常常撲空，希望7-11多補貨」。據了解，「拉麵道」是統一集團推出的杯麵品牌，其主打日本拉麵口味與文化，採用味噌醬與豚骨白湯等食材，讓湯頭呈現濃厚的味噌風味，過去主要以黑色包裝的日式味噌風味拉麵，和藍色包裝的日式豚骨風味拉麵為主，拉麵道「特濃豚骨風味」主打重現現煮拉麵般的口感，首先是麵體部分，以2.5mm仿日式拉麵壓延工藝，打造頂級Q彈的拉麵體，湯頭部分如同長時古法熬製日式豚骨高湯，調味包甚至還提供高湯包，不只喝起來更加濃醇，湯頭香氣也更有層次、更飽滿。拉麵道「特濃豚骨風味」在社群上受到不少泡麵愛好者的推薦，網路評價也普遍正向，不過也有人點出不同看法，，比起過去藍色與黑色款還貴了14元左右，大嘆「這款似乎頗受好評，只是價錢稍微不美麗」。