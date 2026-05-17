本月在北京登場的「川習會」吸引全球媒體爭相報導，而美媒CBS新聞網主播杜庫皮爾（Tony Dokoupil）因未取得中國簽證，改在台灣連線進行報導。他後續指控他下榻的圓山大飯店因不滿報導方向，禁止他繼續播報相關內容。但德國駐台記者戴達衛（David Demes）親自向圓山飯店求證，隨即打臉杜庫皮爾的說法，圓山飯店說明，是CBS團隊事前未告知飯店要在陽台直播連線，且干擾到其他住客，才不同意於飯店內拍攝。
回顧原先事情發生經過，杜庫皮爾日前在台灣越洋連線，針對川習會進行報導。不過在節目尾聲時，杜庫皮爾突然暗示，台灣社會氛圍緊繃，甚至有人不敢接受採訪，更進一步稱：「甚至在我們下榻的飯店……在看到我們昨晚的轉播後，經理告訴我們，不能在他們的飯店範圍內，報導任何政治內容。」
針對杜庫皮爾的說法，戴達衛在臉書上發文表示，他向圓山大飯店致電求證，不過飯店方說明，CBS團隊確實入住圓山，但主要問題並不是所謂的「禁止談論政治」，而是他們事前並未告知飯店，打算在陽台進行直播連線。由於直播時間在凌晨，聲量影響到周遭房客休息，才引發住客向飯店反應。
戴達衛在文中表示，圓山大飯店進一步向他說明， 表示圓山作為具有特殊歷史與官方色彩的飯店，在面對高度敏感議題時，確實會希望避免事件延燒到飯店本身。不過核心問題仍是媒體團隊應事先告知並協調。圓山大飯店也重申，他們歡迎國際媒體朋友來台、來飯店進行報導。
戴達衛在文末表示，CBS的這段報導實在令人不免質疑：「這是在為整個故事的敘事效果鋪陳嗎？還是刻意營造一種『台灣是一個極度恐懼、人人不敢說話的社會』的印象」？他直言，「這樣的描述，跟我所認識的台灣，真的一點也不像」。
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針對杜庫皮爾的說法，戴達衛在臉書上發文表示，他向圓山大飯店致電求證，不過飯店方說明，CBS團隊確實入住圓山，但主要問題並不是所謂的「禁止談論政治」，而是他們事前並未告知飯店，打算在陽台進行直播連線。由於直播時間在凌晨，聲量影響到周遭房客休息，才引發住客向飯店反應。
戴達衛在文中表示，圓山大飯店進一步向他說明， 表示圓山作為具有特殊歷史與官方色彩的飯店，在面對高度敏感議題時，確實會希望避免事件延燒到飯店本身。不過核心問題仍是媒體團隊應事先告知並協調。圓山大飯店也重申，他們歡迎國際媒體朋友來台、來飯店進行報導。
戴達衛在文末表示，CBS的這段報導實在令人不免質疑：「這是在為整個故事的敘事效果鋪陳嗎？還是刻意營造一種『台灣是一個極度恐懼、人人不敢說話的社會』的印象」？他直言，「這樣的描述，跟我所認識的台灣，真的一點也不像」。
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