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▲吳淡如認為牛市中的獲利，不一定代表真正具備長期投資能力。（示意圖／美聯社／達志影像）

你是「投機者」，還是「投資者」？

最近大家真的很愛聊投資。台股漲得熱鬧，ETF常被拿來討論，比特幣和AI選股的話題，也不時在社群上冒出來。很多人一滑手機，就看見有人曬出「一天賺進半年薪水」的對帳單，好像不進場，反而才是落伍。年輕人看了半信半疑，父母看了多半心裡發毛。可是同樣一件事，放到飯桌上就沒那麼浪漫了。假如女兒帶回來的男朋友說自己「以投資為業」，還笑著補一句：「我昨天在股市賺了20萬。」你會替她開心，還是覺得哪裡不太對？牛市裡，很多人會把手氣當成自己的本事；等行情一轉，才發現昨天賺得很快，今天賠得也很快。作家吳淡如在新書《財商：不費力才會贏》中分享，如果你要找良伴，那麼以投資為業的人，百分之九十以上不會給家庭帶來安穩生活。我說的並不包含創投公司任職的人員，而是以「自有資金」做投資，靠投資的利潤來生活的人。曾有某位公教人員朋友的女兒帶了男朋友回家吃飯。席間，準女婿自我介紹，說自己「以投資為業」。「投資什麼呢？」「就是⋯⋯股市當沖，還有比特幣的買賣。」「我昨天在股市裡賺了20萬。」女兒男友表示。女兒帶著崇拜的眼光看著男友：「他一天賺的錢，我要賺半年⋯⋯」你知道，公教人員多半性格保守。他憂心忡忡地來問我，這⋯⋯好嗎？我的確覺得不妙。我喜歡投資，但後頭並不能加上「為業」這兩個字。其實，我非常怕聽到有人以「投資」為業。這意味著他「目前並無正職」。若你以投資為業，意味著你必須在股市裡頭賺比較短期的錢。他們有一種傾向：只告訴你他賺的，沒有告訴你他賠的。認為每天在股市殺進殺出可以當成工作的人，是把牛市的幸運當成財神爺的保證了。投機者常誤以為「連續獲利」代表自己技術高超，類似賭徒覺得手氣正旺，但實際上很可能是這位「韭菜」先生，剛好在牛市時躬逢其盛，進入股市，賺了幾回錢，就認為自己是個投資天才。這樣的人本質上缺乏獨立思考，盲目跟風，總是在錯誤的時間（高點）進場，在低點被割除。除非他爸爸是個百億富翁，而且對於兒子很縱容，否則他的人生醒悟會在不久之後就來臨。相信投機可以致富的人，和台灣多年前非常盛行的「六合彩」之類賭博遊戲熱衷者的心態是一樣的。每一次出現的數字，和賭場裡每一次輪盤的轉動一樣，都是獨立事件。但他們卻相信手氣不錯。相信有內線就會賺錢的人，和燒香拜佛求明牌的人一樣，財商也差不多。可能還更糟，通常你這個「局外人」都知道的時候，就是人家故意要倒貨給你的時候。前面這個帶男友回家的故事，沒幾個月就遇到美國關稅戰的考驗。股票連黑幾天，「投資為業」者立刻轉盈為虧，因為還有融資，損失慘重，一兩年積累全部泡湯。賠了錢情緒不佳，對女友大聲咆哮，分手了。一直擔心女兒未來的父親，在女兒暗自垂淚時暗自慶幸。但過了幾個月之後，他又憂心忡忡來跟我說：「怎麼辦？我女兒這次帶了一位大學時念藝術科系的回來吃飯？」這一代父母，通常還有「念藝術的沒飯吃」的實用主義陰影。我跟他說：「AI時代來了，念藝術的有創意，可能還挺有出息的，比專業投資的好一百倍，你就不用瞎操心啦。」每個時代的「好飯碗」不盡相同。但是，把人生大多數的時間都拿來賭錢的，恐怕最為不智。他們把投機當成投資了。我也很怕那些相信「技術分析」的投機者。以前的股市節目充滿了K線圖分析，股市老師都把K線圖講得頭頭是道，好像只要看得懂就有賺錢。事實上K線圖只看得出來「現在大多數人對某一股票的看法」。你看得再精，也是個跟風的盲從者，竟還夢想自己能臆測未來。我對純技術分析的投機方式持懷疑態度，我認為：真正的投資者應該關注資產本身的價值，而不是價格波動的圖形。如果一直在看技術線圖的起伏決定投資什麼，那更是捨本逐末了。我在進入台大EMBA時，還是個理財小白，那時有個同學是證券公司總經理，某一天他招待同學到他的辦公室參觀，說自己發明了一個電腦程式，可以追蹤明天哪支股票會漲。如果股票有異常波動，程式就會提醒他。當時我覺得「好神奇，好偉大唷」。我是個行動派。我馬上開戶進場，把他說會漲的股票都買了。我還真是個傻子，買了之後才問：「請問這個○○股公司的本業是做什麼的？」他說：「不必知道啊，我不負責研究這個公司做什麼，我只研究這個公司會不會漲。我的程式成功之後，就要開始募資，打算用這個程式創業，這樣大家不必去研究公司，不必會看財報，只要程式提醒你買進，就可以賺錢！」反正人家都在金融業二、三十年了。我想：不知道應該沒關係吧。我記得很清楚，那五支股票⋯⋯半年後大概都腰斬。因為沒多久就是金融海嘯的第一波浪。還好，我每一種只買了一張。所以損失尚可接受。他因為太有自信，自己還融資買進「被提醒的股票」，後來⋯⋯我沒有聽到他再提起那個偉大的程式。現在想起來，連在股海旁觀數十載的總經理都這麼天真而投機，真讓人覺得不可思議。他的模式，是巴菲特和查理．蒙格的「相反」。人家數十多年來，把不到10美元的股票捧到了七、八十萬美元，年化報酬率18%到20%是有道理的，肯定不靠幸運，也沒有程式提醒。人家看重資產價值、認真研究投資之道，努力讀財報，成功肯定不靠提醒。如果你想要長保安康，請一定要理解投資與投機的區別。投機者往往「短視且貪婪」，過度追求短期暴利，卻忽略長期價值。股市裡大多數自以為是「投資者」的人，其實只是「想賺一票」的投機者，他們熱衷於預測市場波動，卻連自己買的是什麼都不知道。