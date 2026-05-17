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▲范琪斐（左）明顯感到不悅，臉色已經變。（圖／翻攝YT@范琪斐的美國時間）

主持人范琪斐近日邀請楊千霈登上YouTube節目《陪我走一段》，原本是為了宣傳舞台劇，沒想到節目播出後，討論焦點卻意外落在范琪斐家中掛著前夫畫作一事，楊千霈不僅當場質疑「為何還留著前夫的東西」，甚至直言畫作「又不值錢」，一連串發言讓不少觀眾看傻，也讓留言區瞬間掀起兩派論戰，甚至有人直呼楊千霈「超低俗」。節目中，楊千霈一進工作室便開始評論范琪斐收藏的畫作，還直接表示「看不懂哪裡好看」，甚至將其中一幅滿是十字符號的作品聯想到A片情節，讓現場氣氛瞬間尷尬。范琪斐則多次強調自己只是喜歡當代藝術，也認為那些作品代表人生的一部分，不願輕易抹去20年的婚姻痕跡，但楊千霈仍不斷追問與吐槽，讓不少觀眾直呼「真的太沒界線感」。影片曝光後，YouTube留言區出現大量批評聲浪，不少觀眾認為楊千霈過度將自己的價值觀強加在別人身上，完全缺乏尊重與同理心。有網友直言：「留著前任的東西不代表放不下」、「很多事情不是值不值錢的問題」，更有人狠批這種想法「很低俗」。也有不少人指出，范琪斐明顯多次臉色變了，連共同主持人凱莉都感覺到現場氣氛不太對勁。反觀范琪斐的回應，則獲得許多觀眾支持。她坦言，前夫畫作對自己而言，並不只是前任留下的物品，而是人生歷程的一部分。她認為，一段長達20年的婚姻，不可能說切割就完全抹除，那些記憶與經歷本來就存在。這番話也讓不少網友大讚成熟，認為真正放下的人，反而不需要刻意丟棄所有舊物，能平靜面對過去才是真正的放下。雖然不少觀眾對楊千霈發言感到不舒服，但也有部分網友認為，她只是個性直白、想法偏敢愛敢恨，因此才會如此強烈表達立場。不過整體輿論仍偏向支持范琪斐，許多人認為每個人處理感情與回憶的方式本來就不同，不應強迫別人照自己的模式生活。這場關於「前任物品該不該留」的討論，也意外在網路掀起大量共鳴。