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國防特別條例在藍白兩黨以人數優勢將「無人載具及其反制系統」共3350億元預算全部刪除，國民黨立委馬文君日前更透露，如無果她能全權，她支持的是0元， 認為特別條例所匡列的採購項目根本不符特別條例的急迫性，要買需要回到年度預算來編列。而近期立院在審查115年中央政府總預算案時，馬文君針對國軍無人機與反制系統相關預算提出多項刪減與凍結，包括軍備局的無人載具前瞻技術多元整合開發計畫5億元經費全被砍光。國軍無人機與反制系統相關預算5億765萬元經費，不僅被馬文君全砍光，還嗆聲「本案研究對國軍有何助益？」並提案質疑，軍備局須說明何謂前瞻技術及未來運用，國軍未來所需求的各類型無人載具是否都是自行製作？若不是，該項研究對國軍有什麼益處？因此將該筆5億765萬元預算全數減列。另外，馬文君也針對陸軍司令部115年購買無人機反制系統採購案指出，得標廠商在2025年10月及2026年3月的兩次裝備驗測都被判定「不合格」，能否如期如質完成有待商榷，故全數凍結該筆4億5601萬3千元預算，俟國防部向立法院外委會提出專案報告經同意後，始得動支。而海軍司令部「無人機反制系統」編列的3799萬3千元預算，馬文君也提案表示，由於考量陸軍首批裝備正在第二次驗收測試中，能否達成原建案目標還存有疑慮。另，考量海軍需求惟全案第二批次接裝單位，是否能在年度內完成接裝尚待澄清，故凍結該項預算100%，俟國防部所屬於3個月內，向外委會提出專案報告經同意後，始得動支。