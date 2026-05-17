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川普稱「不希望看到台獨」 王丹評場面話：台灣已主權獨立

親中陣營評川普不派兵助台 王丹：只能說你英文不太好

川習會日前落幕，會後美國總統川普稱「不希望看到台獨」、「不希望飛9500英哩打仗」，中國民運人士王丹表示，川普這席話讓台灣親中陣營像是撿到寶，似乎美國對台政策改變，對此不以為意表示，「看起來他們對中英文兩種語言的表述都有理解問題」。王丹說，看了川普的講話全文，除了說話的個人風格之外，看不到與美國一貫的對台政策有任何改變的地方，川普一再強調維持現狀，這時美國對台政策一以貫之的政策主軸，主軸沒有改變，說不希望看到台獨，這純屬場面話，因為台灣已經是主權獨立的國家，執政黨一再申明沒有特意宣佈獨立的意圖，所以這是個假問題，在一個假問題上，不管說什麼，都是場面話，沒有實質的政策意涵。至於川普說「不希望飛9500英哩打仗」，藍營的人也很高興，有意往「疑美論」的方向引導，但是有點常識的人都知道，本來就沒有人願意去很遠的地方打仗，誰都不願意打仗，這有什麼可興奮的？難道有任何美國總統會公開說「希望去9500英哩以外打一仗」， 但凡是一個人都會說「不希望打仗」, 這到底有什麼可以拿來做文章的？王丹說，大家都知道「希望不希望」跟「會不會」是兩回事，這個世界上有太多不想做但不得不去做的事情，對美國來說也一樣，如果美國真的決定拋棄台灣，就不會用「不希望」這樣的表述，直接說「不會」就好了， 因此根據以上川普講話，就認定一旦中共對台動武，美國不會出兵支援台灣，「我只能說你英文不太好」。最後王丹表示，川普講話中提到「台灣有人想搞獨立」，這顯然是在北京的時候，中方一再對他洗腦的結果，台灣當然有人想搞獨立，這跟魁北克有人想搞獨立，蘇格蘭有人想搞獨立是一樣的，哪裡都有不同理念的人想做各種事情，問題的關鍵是政府或執政黨有沒有搞獨立的實質動作，這一點，恐怕需要台灣駐美單位更加積極地向美國政府說明。