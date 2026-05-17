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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前稱台北上海雙城論壇成滲透破口，北市府回嗆沈伯洋說了40天，但沒實證，呼籲公開道歉。沈伯洋昨日則說滲透可能包含資料被拿走，例如市府把交通數據交給對方。對此，台北市政府研考會主委殷瑋回應，沈伯洋稱交通數據在論壇上拿給對岸也算是滲透，但其實都是政府公開資訊，質疑沈伯洋不熟悉市政；若稱公開資訊是破口，也打臉賴清德總統過去擔任行政院長期間鼓吹擴大政府資料開放。蔣萬安今（17）日出席「中信60甲子緣」棒球特展揭幕記者會，並於會前受訪。媒體詢問沈伯洋改人設是不是還是黑熊？蔣萬安回應說，「所以哪一個具體的數據被滲可以問問他。」針對沈伯洋稱交通數據在論壇上拿給對岸也算是滲透，殷瑋昨日在臉書打臉表示，均為政府公開資訊，可能沈伯洋是因不熟市政才不知道那是公開資訊。殷瑋更回擊說，沈伯洋想要攻擊雙城論壇，卻暴露不熟市政，若沈伯洋稱公開資訊是破口，也打臉賴總統鼓吹的擴大政府資料開放，形同指控賴也是破口。貼文發出，引起熱議，北市交通局長謝銘鴻更留言表示，任何國家城市彼此之間的交通專業交流，交通數據如人口數、車輛數、道路車流量、移轉量、使用率、交通事故特性比率的實證改善結果…是最基本的共同語言與數據，怎會說是「滲透」？網友留言沈伯洋持續「講幹話」、「總統府破口比較嚴重吧...真有臉說別人喔」，也有網友點出「賺紅錢算被滲透嗎」；還有網友「歪樓」敲碗詢問北市府副發言人葉向媛社群帳號交出來。