美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平舉行了眾所矚目的峰會，但不論是貿易，還是台灣與地緣政治等核心議題上幾乎沒有重大突破。但川普在結束訪問後表示：「我們不需要一場9500英里外的戰爭」以及似乎將對台軍購作為「對中籌碼」的舉動掀起討論。美國外交關係協會（CFR）刊文分析指出，北京正試圖藉由此次川習會建立對中國較有利的「休戰框架」，並將台灣問題作為未來美中關係的核心試金石。
曾任美國貿易談判代表的美國智庫外交關係協會（CFR）會長傅洛曼（Michael Froman）以《台灣問題之外：川習峰會下的「體面和平」》（Beyond Taiwan, a “Decent Peace” at the Trump-Xi Summit）為題，刊文分析指出，此次川習會如外界預期缺乏重大突破，但至少成功避免情勢進一步惡化，形成一種脆弱但暫時的「停火狀態」。
他在文中指出，兩位領導人都能宣稱自己取得部分成果。對川普而言，這意味著新一輪的商業成果，中國承諾買更多飛機、農產品和能源產品。對習近平來說，則藉此次峰會再次強調台灣問題的重要性，並試圖為未來美中關係建立新的框架。
台灣問題：核心的試金石
文章表示，台灣問題顯然是習近平在此次峰會核心關切的議題之一。中國官媒新華社在習近平談話尚未結束前便搶先發布消息稱，習近平警告，「台灣問題是中美關係中最重要的問題」，若處理得當，雙邊關係可維持穩定；若處理不當，兩國甚至可能發生衝突，使整體關係陷入危機。
習近平甚至表示，中華民族「偉大復興」與川普的「讓美國再次偉大（MAGA）」理念可以「並行不悖」。由於北京所稱的「統一台灣」正是其民族復興論述的重要核心，因此外界認為，習近平可能期待川普陣營內較偏向孤立主義的勢力壯大，以降低美國在台海衝突中軍事介入的可能性。
川普在返回美國途中則向媒體透露，他與習近平「談了很多台灣問題」，並詳細討論美國對台總額140億美元的軍售案。川普表示，「我認為現在最不需要的，就是一場發生在9500英里外的戰爭。」但他同時強調，自己並未在台灣問題上作出任何承諾。
傅洛曼認為，川普接下來如何處理這筆對台軍售案，將成為觀察此次峰會實際影響的重要指標之一。無論是批准軍售、延後推進，或將其作為與北京談判的籌碼，都可能對未來台海局勢與美中關係帶來重大影響。
文章引述曾任白宮中國事務官員、現任CFR中國問題專家杜如松（Rush Doshi）的分析指出，北京似乎希望藉由這次峰會建立一種對中國較有利的「休戰框架」，並希望該框架能延續至川普任期之後，成為後貿易戰時代美中關係的新基準。
他認為，北京未來可能將美國任何針對中國產能過剩問題的措施，或是遏止台海衝突的行動，視為破壞這一新框架的舉動。儘管中國已承認美中關係存在競爭性，但仍希望將競爭控制在「可接受範圍內」。
「戰略穩定」的全新口號
習近平在北京人民大會堂表示，他已與川普就「建立具有戰略穩定性的建設性中美關係新願景」達成共識，並稱這將為未來三年甚至更長時間的中美關係提供戰略指引。
中國官方近年頻繁提出各種描述中美關係的新政治口號，例如過去曾強調的「相互尊重、和平共處、合作共贏」，但外界普遍認為這類措辭在翻譯成英文後往往顯得空泛，也容易被解讀為中國在「雙贏」中取得更大利益。
值得注意的是，習近平此次還提到，美中是否能避免落入所謂的「修昔底德陷阱（Thucydides Trap）」，建立新的大國關係模式。這一概念源自美國學者艾利森（Graham Allison）的理論，意指新興強權崛起可能導致與既有霸權發生衝突。傅洛曼認為，習近平藉此暗示中國崛起勢不可擋，美國應接受中國地位提升，否則雙方恐爆發更危險的大國衝突。
我是廣告 請繼續往下閱讀
他在文中指出，兩位領導人都能宣稱自己取得部分成果。對川普而言，這意味著新一輪的商業成果，中國承諾買更多飛機、農產品和能源產品。對習近平來說，則藉此次峰會再次強調台灣問題的重要性，並試圖為未來美中關係建立新的框架。
台灣問題：核心的試金石
文章表示，台灣問題顯然是習近平在此次峰會核心關切的議題之一。中國官媒新華社在習近平談話尚未結束前便搶先發布消息稱，習近平警告，「台灣問題是中美關係中最重要的問題」，若處理得當，雙邊關係可維持穩定；若處理不當，兩國甚至可能發生衝突，使整體關係陷入危機。
習近平甚至表示，中華民族「偉大復興」與川普的「讓美國再次偉大（MAGA）」理念可以「並行不悖」。由於北京所稱的「統一台灣」正是其民族復興論述的重要核心，因此外界認為，習近平可能期待川普陣營內較偏向孤立主義的勢力壯大，以降低美國在台海衝突中軍事介入的可能性。
川普在返回美國途中則向媒體透露，他與習近平「談了很多台灣問題」，並詳細討論美國對台總額140億美元的軍售案。川普表示，「我認為現在最不需要的，就是一場發生在9500英里外的戰爭。」但他同時強調，自己並未在台灣問題上作出任何承諾。
傅洛曼認為，川普接下來如何處理這筆對台軍售案，將成為觀察此次峰會實際影響的重要指標之一。無論是批准軍售、延後推進，或將其作為與北京談判的籌碼，都可能對未來台海局勢與美中關係帶來重大影響。
他認為，北京未來可能將美國任何針對中國產能過剩問題的措施，或是遏止台海衝突的行動，視為破壞這一新框架的舉動。儘管中國已承認美中關係存在競爭性，但仍希望將競爭控制在「可接受範圍內」。
「戰略穩定」的全新口號
習近平在北京人民大會堂表示，他已與川普就「建立具有戰略穩定性的建設性中美關係新願景」達成共識，並稱這將為未來三年甚至更長時間的中美關係提供戰略指引。
中國官方近年頻繁提出各種描述中美關係的新政治口號，例如過去曾強調的「相互尊重、和平共處、合作共贏」，但外界普遍認為這類措辭在翻譯成英文後往往顯得空泛，也容易被解讀為中國在「雙贏」中取得更大利益。
值得注意的是，習近平此次還提到，美中是否能避免落入所謂的「修昔底德陷阱（Thucydides Trap）」，建立新的大國關係模式。這一概念源自美國學者艾利森（Graham Allison）的理論，意指新興強權崛起可能導致與既有霸權發生衝突。傅洛曼認為，習近平藉此暗示中國崛起勢不可擋，美國應接受中國地位提升，否則雙方恐爆發更危險的大國衝突。
更多「514川習會」相關新聞。