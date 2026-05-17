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▲ 由於衝撞力道猛烈導致分隔島的石塊斷裂、標牌傾斜，汽車右前輪脫落，輪胎與輪圈也遭分離，所幸無人受傷。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市1名61歲王姓男子今（17）日凌晨駕駛自小客車自撞分隔島，由於衝撞力道猛烈導致分隔島的石塊斷裂、標牌傾斜，汽車右前輪脫落，輪胎與輪圈也遭分離，所幸無人受傷；高雄警方檢測發現王男毒駕，當場逮捕法辦。另外，警方將針對王男處以道路交通管理處罰條例第35條規定，「駕駛汽機車吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品」處3萬元至12萬元罰金，移置保管車輛、吊扣駕駛執照一年至二年。高市警局左營分局博愛四路派出所於115年5月17日2時許接獲報案，指左營區民族一路與重愛路口發生自小客車自撞事故，警方立即到場處理。經了解，王男駕駛自小客車沿民族一路北往南方向行駛，行經民族一路1101巷口時，自撞快慢車道分隔島，造成車輛右前輪脫落後滑行至民族一路與重愛路口停下。王男未受傷。惟現場精神狀況不穩、語無倫次，警方實施酒測未有酒精反應。另王男唾液快篩呈現甲基安非他命陽性反應，已依道路交通管理處罰條例第35條製單舉發，「駕駛汽機車吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品」處新臺幣30,000元以上120,000元以下罰鍰，車輛當場移置保管及吊扣其駕駛執照一年至二年。警方現場逮補王男，並帶返所偵辦。全案依違反刑法公共危險罪及毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。警方依規定完成測繪、蒐證，詳細交通事故肇因送交通警察大隊分析研判。警方呼籲，毒品不僅危害身心健康，更嚴重影響駕駛判斷能力，切勿施用毒品後駕車，以維護自身及其他用路人安全。