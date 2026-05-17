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立法院韓國瑜與跨黨派委員於昨日上午應邀出席歐洲台灣商會聯合總會第32屆會員大會暨第2次理監事聯席會議開幕式。韓國瑜表示，每位台商背後都有令人敬佩的奮鬥故事，感謝台商讓世界看見台灣。韓國瑜與訪團預訂今（17）日下午搭機返台。韓國瑜致詞時表示，本次率跨黨派立法委員訪問法國及英國，與兩國國會進行交流，成果相當豐碩，關鍵在於以熱情、認真與用心建立彼此關係，加上國會議員之間擁有共同語言與相近背景，互動格外順暢。他也幽默表示，國會議員對國會議員是最有效果的交流，特別感謝此行跨黨派委員一路辛勞付出，也請現場來賓以掌聲向委員們致意。韓國瑜接續表示，每次見到台商朋友，總會想到希臘神話中如浴火鳳凰般的「不死鳥」，歷經漫長淬鍊後綻放光彩，每位台商背後都有令人敬佩的奮鬥故事。他憶及本次行程中參訪企業交流，聽聞有台商在疫情期間即便面臨沒有訂單的困境，仍選擇逆勢而行、持續充實自我、做好準備，令人深感敬佩。許多台商數十年前帶著一張單程機票遠赴海外打拚，如種子飛向世界各地，在異鄉落地生根、茁壯成長。韓院長表示，如今台商足跡遍及世界各地、深耕各行各業，甚至在阿富汗、巴基斯坦等地也能看見台商努力打拚的身影，已然成就「日不落台商」之名。韓國瑜最後強調，台灣土地面積雖僅占全球極小比例，人口規模亦不大，更非聯合國會員國，但台灣依然能在國際舞台展現堅強實力與韌性，其背後正是來自無數中小企業及台商長年努力的成果，大家是真正的隱形冠軍。台灣有四張最值得驕傲的名片，分別是高科技半導體、中小企業、醫療體系及民主社會。他也期盼大家持續發揮台灣精神，在海外少談政治、多談感情，心中只有台灣情、眼中沒有藍綠白，共同攜手讓世界看見台灣。立院表示，韓國瑜一行訪問法國及英國，推動國會外交工作圓滿達成任務，不僅增進與英、法國會情誼、結交許多新朋友，也進一步拓展雙邊國會交流合作，為台灣與歐洲民主夥伴關係寫下重要的一頁。