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▲秦昊說老婆伊能靜（左）跟媽媽（右）越來越像。（圖／翻攝自YouTube 芒果TV熱播綜藝）

伊能靜和小10歲老公秦昊近來一起上綜藝節目《妻子的浪漫旅行2026》，首集中兩人和秦昊的爸媽一起吃飯，席間談笑不斷，伊能靜和婆婆章宏一搭一唱，聊到之前伊能靜帶婆家、娘家一共15人一起出國，兩家人毫無隔閡，相處起來彷彿認識很久，伊能靜突然感嘆，第一次見到秦昊時他還帶著女朋友，吃飯都要餵的，沒想到現在竟然成了夫妻，聽得秦昊怪尷尬，開口吐槽，「妳越來越像我媽了！」瞬間把老婆和媽媽逗笑。伊能靜和婆婆章宏的互動與其說是母女，不如說像姐妹，兩人都非常有少女心，總希望另一半浪漫一點，在飯局上聊著聊著，章宏突然感性，想到伊能靜從台北嫁到東北，非常不容易，但是兩家人相處起來又很舒適，「我去了以後，妳媽（伊能靜媽媽）、姨的孩子、舅的孩子，家裡這些妳的姐妹，我們在一起就好像沒隔閡，感覺到是一家人。」伊能靜也說，兩家人的個性相像，就算一起出國也沒問題，章宏說，「這就是緣分。」伊能靜突然想到，在認識秦昊之前，兩人就有過一面之緣，當時秦昊還帶著女朋友，從溫馨的話題突然變吐槽大會，「他倆那時候目中無人，熱戀，目中無人，吃飯都是餵的。」秦昊聽了終於打破沈默，「妳這段話講得非常不合時宜！妳現在，越來越像我媽了，妳們的風格越來越統一了。」把伊能靜和章宏都逗笑，不少網友看了都說，現在能有跟婆家相處得這麼好的女人不多了，伊能靜真的是高情商，而秦昊的媽媽有趣的談吐也圈粉無數。