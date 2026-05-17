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藍委提案國防部預算超刪成負數 王定宇轟：國不防立委

藍營卡國防預算 王定宇嘆：親痛仇快對台灣一點益處都沒有

立法院日前藍白攜手通過7800億軍購特別條例，與政院版1.25兆相去甚遠，其中大砍無人機等多項預算，而在國防外交委員會，國民黨召委馬文君不僅提案要砍光5億無人機開發預算，海軍採購各類靶具預算為3200萬，卻被提案要刪除5000萬。對此綠委王定宇砲轟，這種做法已經不叫國防委員會，而是「國不防委員會」、「國家不設防委員會」，唯一得利的只有威脅台灣中共解放軍。王定宇說，原本按照法律跟過去的例子，在去年9月、10月就應該付委審查的年度預算，一直到年底就應該審查完畢。沒想到因藍白在程序委員會聯手，連讓年度預算付委的機會都沒有。遲到現在才開始進入審查階段，整整慢了7、8個月。王定宇說，這對國家不管是財政、建設跟國家的運作都傷害非常的大，沒想到下禮拜開始要審查年度的國防預算，國民黨立委竟然提案，要把潛艦後續艦的100多億全數凍結，另海軍要採購各式各樣的靶具，預算額度是3200萬，卻被藍委提案要刪除5000萬，不僅刪到零元，還刪到負1800萬，連負數都出來了。王定宇說，此外在無人機的發展上，全世界都知道無人機不管對產業、對國防都非常的重要。看看烏克蘭、以色列，連美國都大力在發展最重要的不對稱戰力，就是無人機。那今年本來就該動支的無人機研發預算5億，被國民黨立委提案刪除到零，一毛都不給，還說這個發展無人機這個預算，對國軍沒有益處。王定宇強調，身為一個國防委員會的立委，國防委員會、國防委員是幫助國家的防衛，不是叫「國不防立委」、「國不防委員會」、「國家不設防委員會」、「國家不設防立委」。但是現在藍白委員聯手的這種做法毫無理性，把預算砍到零、凍到零甚至於砍到變負數，也無視國軍的需求，無視中國對台灣的威脅，無視國際發展的趨勢以及國內國防產業發展需要。王定宇說，國防被傷害到這個程度，國家如果真的不設防，唯一得利的就是威脅台灣的中共解放軍。而解放軍的國防預算已經來到8兆，每一年增加7%，反觀在台灣的國民黨領著台灣人民的納稅人的錢，執行著《憲法》的職權，卻把國防預算這麼重要的項目全數凍結、全數刪除、減列到變負數。最後王定宇呼籲在野，國家是大家的，雖然黨派不同有所競爭，但是國防安全、經濟產業的發展沒有黨派之分，如果採取這種傷害國防的做法，「親痛仇快，對台灣一點益處都沒有。」