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韓國演員金宣虎、高允貞先前合作《愛情怎麼翻譯？》，在劇中展現滿滿的火花，當時就圈了大批CP粉，敲碗希望他們假戲真做。最近就有眼尖網友在社群平台發文，揪出兩人私底下不管是手機殼還是穿搭都出現超多同款，包包上還不約而同掛著情侶吊飾，讓CP粉們看了超興奮，驚呼：「真的交往了嗎？」網友整理出的細節中，最關鍵的線索就是包包上的同款娃娃。兩人的吊飾分別代表《愛情怎麼翻譯？》戲中角色「周浩鎮、「都拉美」，甚至還是做成米奇米妮風格，不僅成雙成對，連原本的環扣都被換成特定的愛心環扣，疑似是刻意搭配。此外，兩人最近還被發現同時換了銀白色的iPhone 17系列新手機，而且都裝上四角防撞、黑色鏡頭邊框的同款手機殼。還有死忠粉絲指出，金宣虎和高允貞近期私服穿搭都頻繁出現方形手錶。甚至連粉絲送的解壓鍵盤小按鈕吊飾，兩人也都各自掛在隨身物品上。同款證據在網路上傳開後，立刻讓支持兩人的CP粉全部炸鍋，激動嗨喊希望兩人可以真的交往，不過目前雙方經紀公司都還沒有做出回應。