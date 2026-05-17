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7-11統一超商：整顆統一布丁冰沙「現省25元」 3口味比手搖便宜

相當於原價85元的大杯統一布丁冰沙

「每杯現省25元」

▲7-11統一超商指定冰沙「任選2杯120元」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

7-11統一布丁冰沙「真實口感」曝！濃郁黑糖香

可不可「生茶白玉冰淇淋」開賣！2杯99元

▲可不可「生茶白玉冰淇淋」5月19日開賣。（圖／記者蕭涵云攝）

夏天來了！今（17）日高溫上看36度，7-11統一超商CITY TEA冰沙季開喝，被挖出指定冰沙優惠，，平均大杯60元價格比手搖飲料便宜，還有蜜梅心動冰沙、杏仁豆腐冰沙共3口味，任選2杯120元買法一次看。迎接夏天熱到快融化，7-11統一超商推出CITY TEA冰沙季優惠，不用看優惠券、也不用小白單，直接買就有。、平均一杯60元有夠划算。其中，「蜜梅心動冰沙」原價可要99元，整組買下來更是每杯省下39元超狂，推薦咀嚼控衝一波。事實上，7-11的統一布丁冰沙，去年就開始販售了，今年等到天氣變熱才回歸。粉絲推薦使用整顆統一布丁的「統一布丁冰沙」，喝起來是帶有濃郁黑糖香氣的布丁冰沙當基底。鐵粉分享，7-11統一布丁冰沙喝起來是偏粗顆粒的口感，還會再加放一顆統一布丁，讓他直呼：「用吸的、用吃的都非常讚」。去年話題十足的可不可熟成紅茶「白玉珈琲雪藏冰淇淋」，一度造成供應短缺。今年初夏，改名可不可熟成茶行後，將於5月19日正式推出升級版「生茶白玉冰淇淋」。在可不可經典軟Q白玉上、放入香濃香草冰淇淋，撒入未經高度焙火的生茶粉，開吃「大人系甜點」，吃得到綠葉原始香氣與茶多酚清新感、融合冰淇淋的奶香後，再散發出微苦茶韻的回甘風味，記得搭配白玉的Q彈口感，讓人一口接一口。；商場店則為單點69元、2件特價109元。限現場購買或電話自取（售完為止）。