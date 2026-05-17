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▲臺北市長蔣萬安（左二）出席中國信託金融控股公司「60甲子園棒球特展」開幕活動。（圖／記者呂炯昌攝）

▲「中信60甲子緣」棒球特展，展出2024棒球12強冠軍獎盃。（圖／記者呂炯昌攝）

台北市長蔣萬安今（17）日出席中國信託金融控股公司「60甲子園棒球特展」開幕活動，他在致詞時特別感謝台灣棒球前輩們對台灣這片土地、台灣棒球運動所做出的貢獻與付出。他也提到，在市府同仁、工程團隊及各界協助下，台北大巨蛋於2023年底順利啟用，完成他上任時的承諾，也讓中華隊得以在世界12強棒球賽中與各國強隊競技，為台灣爭光。「60甲子園棒球特展」棒球界大咖雲集，除了中信慈善基金會董事長辜仲諒、中信金控董事長顏文隆、北海道日本火腿鬥士隊「首席棒球總管（CBO）」栗山英樹、台灣熟為人知的球星教練王建民與彭政閔等人出席。蔣萬安表示，今天舉辦的棒球特展，濃縮了台灣百年棒球歷史，許多傳奇球星、教練及優秀年輕選手的故事，都完整呈現在展覽當中。談到台灣棒球，除了感謝中國信託長期投入，更要感謝許多前輩多年來默默付出，例如有「台灣少棒之父」之稱的謝國城先生。蔣萬安指出，今年台北市青年公園少棒場地，北市府特別冠名為「謝國城紀念棒球場」，並全面翻新改善，讓小選手們在北市擁有更完善的訓練與比賽場地。該場地也是全台第一座採用人工草皮的少棒球場，而長期於此訓練的北市東園國小少棒隊，去年一路過關斬將前進美國參加威廉波特少棒賽，勇奪台灣睽違29年的世界冠軍。蔣萬安表示，除了恭喜這群優秀小將在賽場上的拚戰精神，也不能忘記前輩們對台灣少棒的投入與奉獻。像是謝國城先生當年為了支持金龍少棒隊赴美參賽，甚至抵押自己的房子、四處奔波籌措經費，只為了讓球隊能站上威廉波特少棒賽舞臺。這些點點滴滴，都在此次棒球特展中被完整記錄下來。蔣萬安也感謝中國信託金融控股公司除了支持中信兄弟，長期投入職棒賽事外，也持續深耕基層棒球，特別冠名舉辦黑豹旗全國高中棒球大賽，提供高中職學生優質競賽舞臺，讓孩子們能在球場上盡情發揮實力。蔣萬安也特別感謝許多夥伴、團體及朋友一路支持，讓台北大巨蛋能在2023年底順利完工啟用。雖然過程中歷經許多波折，但他上任時便宣示，要在一年內讓大巨蛋完工啟用。儘管一開始外界並不看好，但在市府團隊及工程團隊努力下，從工程安全到法規程序逐步克服各項挑戰。蔣萬安提到，大巨蛋啟用後舉辦亞錦賽時，日本棒球名將王貞治實地參觀後，只說了一句「すばらしい」，盛讚台北大巨蛋「非常棒」，甚至認為比福岡巨蛋、東京巨蛋還要更好。臺北大巨蛋不僅讓國內選手有機會熟悉室內球場與人工草皮環境，也讓台灣球員站上國際舞臺時更具信心，持續為台灣爭光。