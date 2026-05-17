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▲民眾黨台中市議員參選人劉芩妤服務處揭牌，民眾黨主席黃國昌、民眾黨台中市黨部主委陳清龍到場力挺。（圖／民眾黨提供）

民眾黨前發言人、前立院黨團副主任楊寶楨有意投入台中市東南區議員選戰，但因提名問題近日與黨內產生紛爭，楊寶楨一度揚言不排除退黨參選。民眾黨主席黃國昌今（17）日再被追問仍未正面回應，僅強調被提名的議員能夠當選，扮演強力監督角色，才是最重要的事。有「小草女神」之稱的民眾黨台中市議員參選人劉芩妤服務處今日揭牌，黃國昌、民眾黨台中市黨部主委陳清龍、新竹市副市長邱臣遠也到場拉抬氣勢。不過，楊寶楨仍未到場。媒體聯訪時被問到楊寶楨可能脫黨參選，會不會擔心影響黨內士氣？是否會介入調停時，黃國昌仍避談，僅表示，今天最佳的女主角應該是劉芩妤，所有的討論跟焦點都應該放在她身上。黃國昌說，劉芩妤一開始是擅長網路直播的直播主，捲起衣袖加入從民眾黨的組織部深入社區基層服務，最後代表民眾黨在西屯參選，從劉芩妤身上看到，不僅在網路上被稱為「小草女神」而深受支持者支持，更重要的是在經營期間不怕苦、不怕累，走入鄰里了解西屯民眾最需要的市政改變，民眾黨非常驕傲。黃國昌表示，相信劉芩妤未來會秉持著這樣的精神，進入台中市議會以後，跟成員順利組成議會黨團，跟議員江和樹跟其他被提名、能夠當選的議員，在台中市議會裡扮演強力監督的角色，這才是今天最重要的事情。劉芩妤則說，她進到民眾黨至今，每一刻、每一分、每ㄧ秒都在為了民眾黨及台灣這片土地而努力；而要選一個市議員，她把自己視為一個最低的標竿，只跟自己比，每一天都要比明天更加進步，也朝我們的兩位主席看齊，每天都是盡力而為，都要比明天做的更多更好。劉芩妤指出，相信民眾黨台中隊所有人都是像她一樣的人，而這樣的人就是「底線」。如果說有更加優秀、願意在基層服務及了解所有問題的人加入民眾台中隊，絕對不是問題。她也很希望可以有像他們這樣願意努力跑遍每一個場合的優秀候選人來加入台中隊，「如果有這樣子的人，我們非常歡迎妳」。