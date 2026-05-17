2026年賽車遊戲巨作《極限競速：地平線6》5月19日正式上市，在媒體評測解禁與搶先體驗階段展現出驚人的氣勢，不僅 Steam 平台上創下突破17萬人同時上線的成績，刷新純賽車遊戲歷史紀錄，更在國際兩大遊戲評分網站 OpenCritic 與 Metacritic 獲得極高的評價，首次將舞台搬到日本的開放世界賽車大作，無疑已經成為今年度討論度最高、最具代表性的遊戲之一。
同上人數17萬！《地平線6》還沒上市就超越前作
《極限競速：地平線6》目前持續開放搶先體驗，據數據追蹤平台 SteamDB 紀錄，本作最高同時在線人數飆升至17萬2093人，超越了《F1 2015》、《極速快感：熱焰》等作品，成為 Steam 平台上同時在線玩家數最高的純賽車遊戲。
相比前作《極限競速：地平線5》當年約8萬的同上人數，本作在尚未向所有玩家全面開放的早期試玩階段，就已經展現出翻倍的人氣成長與破紀錄的驚人魅力。
媒體評價一致好評 水準真的高
在媒體評價方面，《極限競速：地平線6》在 OpenCritic 收錄的98家媒體評論中，獲得了高達91分的平均分數，並且拿下了驚人的百分之百推薦率，同時在 Metacritic 上，Xbox Series X 版本收穫62篇正面評論，PC 版本更是46篇全數給予正面評價，完美維持了該系列一貫的高水準表現，尚未出現任何負面評論。
針對遊戲的具體表現，多家知名國際遊戲媒體紛紛給予滿分肯定。知名媒體 IGN 強調，《極限競速：地平線6》技術層面依舊維持驚人水準，探索過程充滿回饋感，劇情節奏與收尾也十分出色，直言這已經成為開放世界賽車遊戲的新標準。
600輛車款開不完 遊戲時間突破50小時
除了畫質與系統的進化，本次的日本舞台與遊戲份量也備受業界讚譽。GameSpot 表示，本作既是一款賽車遊戲，也像是一場虛擬日本旅行，將日本當作系列新舞台可謂等待多年的最佳選擇。在遊玩時長方面，首發的主線流程大約需要25小時左右完成，若玩家想挑戰全成就並收集遊戲內超過600輛車款，整體遊玩時間則可能突破50小時以上，內容十分豐富。
結合了突破性的玩家同上人數與壓倒性好評的口碑，《極限競速：地平線6》成功奠定了其在賽車遊戲史上的標竿地位。本作預定於5月19日正式登陸 PC 與 Xbox Series X/S 平台，並於首日加入 Game Pass Ultimate 陣容，支援 Xbox Cloud Gaming 與 Xbox Play Anywhere 功能，隨著遊戲即將全面解鎖，開發團隊後續也將帶來每周更新的活動內容，預期這波日系街頭競速熱潮將持續在全球玩家圈中延燒。
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《極限競速：地平線6》目前持續開放搶先體驗，據數據追蹤平台 SteamDB 紀錄，本作最高同時在線人數飆升至17萬2093人，超越了《F1 2015》、《極速快感：熱焰》等作品，成為 Steam 平台上同時在線玩家數最高的純賽車遊戲。
相比前作《極限競速：地平線5》當年約8萬的同上人數，本作在尚未向所有玩家全面開放的早期試玩階段，就已經展現出翻倍的人氣成長與破紀錄的驚人魅力。
在媒體評價方面，《極限競速：地平線6》在 OpenCritic 收錄的98家媒體評論中，獲得了高達91分的平均分數，並且拿下了驚人的百分之百推薦率，同時在 Metacritic 上，Xbox Series X 版本收穫62篇正面評論，PC 版本更是46篇全數給予正面評價，完美維持了該系列一貫的高水準表現，尚未出現任何負面評論。
針對遊戲的具體表現，多家知名國際遊戲媒體紛紛給予滿分肯定。知名媒體 IGN 強調，《極限競速：地平線6》技術層面依舊維持驚人水準，探索過程充滿回饋感，劇情節奏與收尾也十分出色，直言這已經成為開放世界賽車遊戲的新標準。
除了畫質與系統的進化，本次的日本舞台與遊戲份量也備受業界讚譽。GameSpot 表示，本作既是一款賽車遊戲，也像是一場虛擬日本旅行，將日本當作系列新舞台可謂等待多年的最佳選擇。在遊玩時長方面，首發的主線流程大約需要25小時左右完成，若玩家想挑戰全成就並收集遊戲內超過600輛車款，整體遊玩時間則可能突破50小時以上，內容十分豐富。
結合了突破性的玩家同上人數與壓倒性好評的口碑，《極限競速：地平線6》成功奠定了其在賽車遊戲史上的標竿地位。本作預定於5月19日正式登陸 PC 與 Xbox Series X/S 平台，並於首日加入 Game Pass Ultimate 陣容，支援 Xbox Cloud Gaming 與 Xbox Play Anywhere 功能，隨著遊戲即將全面解鎖，開發團隊後續也將帶來每周更新的活動內容，預期這波日系街頭競速熱潮將持續在全球玩家圈中延燒。