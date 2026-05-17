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泰國政府加強對當地大麻販賣的管控，大麻商店必須轉型為醫療診所才能獲得或續簽許可證，確保大麻產品只能由醫生或授權從業人員開立處方，用於認可的醫療用途。《曼谷郵報》16日報道，泰國傳統與替代醫學局（Department of Thai Traditional and Alternative Medicine，簡稱DTAM）局長Pongsadhorn Pokpermdee表示，根據新規定，所有申請新大麻分銷執照的業者，必須與醫療或保健相關的業務掛鉤，包括診所、藥品或草藥產品製造商和分銷商、持牌傳統醫療從業者等。此外，每個持牌經營場所在營業時間內，必須安排已完成當局監管的培訓課程的工作人員。局長表示，現有商店仍可在執照有效期間內繼續營業，但未來更新執照時，必須符合新規定的要求。當局也同步加強對地方官員的稽查，並引入數位系統，讓公眾舉報非法大麻的經營。新規定於今年4月29日在泰國《皇家公報》上公佈，並在隔天生效，涵蓋了受管制草藥用於商業用途的研究、進口、分銷和加工的許可。局長指出，該部門也致力於減少大麻濫用行為，尤其針對年輕族群。新規定是朝著加強大麻管制邁出的重要一步。泰國2018年開放大麻用於醫療和研究，再於2022年開放一般民眾種植及消費大麻，是亞洲首個將大麻合法化的國家。不過，由於缺乏完善法律與明確監管，相關行業一度陷入混亂。大量娛樂性大麻商店如雨後春筍般冒出，尤其在觀光區，引發社會爭議與投訴。而推動大麻合法化的是泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨魁、總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）不過，為泰黨（Pheu Thai Party）領導的政府2023年上任後，宣布大麻政策轉彎，衛生部去年簽署命令禁止娛樂用途的大麻銷售。