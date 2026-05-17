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▲畇二自曝開車開到一半睡著。（圖／翻攝自YouTube醫學大聯盟）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員畇二，近日登上節目《醫學大聯盟》分享自身經歷，坦言過去曾因工作量過大，導致身體與精神狀況亮紅燈。她透露，有段時間幾乎整個月只休息2天，天天工作加上練舞，讓她長期處於極度疲憊狀態，甚至曾在深夜開車返家途中靠著跟媽媽聊天打起精神，未料前一秒才報平安，下一秒在倒車時就誤踩油門撞牆導致大燈破損，讓她嚇出一身冷汗。畇二回憶，當天結束工作與排練後已經接近凌晨，自己明明知道狀況很差，甚至已經累到「隨時停路邊就能睡著」。為了避免開車途中精神不濟，她趕緊打電話給媽媽，希望能透過聊天讓自己保持清醒。一路上媽媽不斷陪她說話，她也順利平安抵達住家附近，並向媽媽報平安表示已經安全到家。原以為已經平安結束驚魂夜，沒想到真正危險的情況卻發生在地下停車場。畇二表示，自己當時邊想著等等回家要洗澡、休息等事情，一邊準備倒車停車，結果竟在踩油門瞬間突然「斷電」，整個人直接睡著。直到聽見一聲巨大撞擊聲，她才猛然驚醒，當下完全不敢相信發生什麼事，腦中只剩下「怎麼會這樣」的念頭。驚醒後的畇二立刻下車查看，才發現車子後方大燈已經整個裂開，讓她當場嚇壞。她坦言，最可怕的其實不是撞擊本身，而是自己根本不知道是什麼時候睡著的，「完全斷片」的感覺讓她至今仍印象深刻。她也承認，那次經歷讓自己第一次真正意識到，疲勞狀態下開車其實非常危險。相關片段播出後，也引發不少網友共鳴，許多人表示曾有類似疲勞駕駛經驗，更有人直言「累到斷片真的很恐怖」。不少粉絲則心疼畇二長期高工時工作，認為啦啦隊員除了場上應援外，私下還需兼顧活動、練舞與通告，身體負擔相當驚人，也希望她未來能更注意休息與健康狀況。