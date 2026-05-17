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iPhone 17e歷史低價、iPhone 17 Pro省3210元

▲傑昇通信雙主題特賣至5月17日。（圖／業者提供）

iPad 11免萬元、AirPods Pro 3同步優惠

安卓手機也大砍！三星Galaxy A17下殺6.7折

▲三星Galaxy A17門市價4990元。（圖／翻攝官網）

115國中會考終於考完了，緊接著下周迎來放閃的520告白日，傑昇通信至5月17日發動「考場得意520求生」雙主題特賣，鎖定學生族必備的升學神器iPad 11免萬元，更針對iPhone 17e、三星Galaxy A17與vivo X300開出甜甜價，而iPhone 17 Pro 512GB更是現砍3210元。傑昇通信表示，門市用降價為考生打氣，蘋果新機iPhone 17e（256GB）祭出破盤價，5月17日前空機直降2410元，價格再次創下歷史新低，換算下來等於用1萬9490元就能帶回家。之前貨況不足的iPhone 17 Pro（512GB）也補齊貨量，除了現貨供應，限時特惠價是4萬3690元，比起Apple官網原價（4萬6900元）現砍3210元，適合在5月20日告白日當天給另一半頂規驚喜。慶祝國三考生解脫，傑昇通信也推出學習與娛樂功能的升學神器。全新一代iPad 11 A16 WiFi（128GB）平板搭載A16晶片、11吋大螢幕，適合觀看線上補習課程、筆記作圖，5月17日前門市價9690元。阻絕外界噪音的讀書伴侶AirPods Pro 3主動降噪耳機，活動期間加購保護套共6090元。安卓部份則推出價格殺最兇的三星Galaxy A17（6GB／128GB），具備優異的日夜拍鏡頭與5000mAh大電量，活動期間最低下殺6.7折，優惠價4990元；如果另一半熱愛紀錄生活及自拍，擁有蔡司光學鏡頭與超級長焦技術的影像旗艦vivo X300則是6.9折，等於大砍9500元，空機價2萬1490元讓另一半秒出時尚大片。