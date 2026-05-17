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▲狄鶯在直播中，因為兒子孫安佐的案件崩潰大哭。（圖／翻攝Twitch@我是狄鶯狄大哥）

孫安佐近日因自製火焰裝置與疑似改造槍械風波遭警方調查，引發社會高度關注，而他的媽媽狄鶯也在直播中情緒激動替兒子發聲，不僅替孫安佐喊冤，更認為外界長期誤解兒子的能力與興趣，其中她在直播間喊話：「中研院應該收他！」更是在網路上成為輿論焦點。孫安佐近日因為改造槍枝被警方調查，不過他的媽媽狄鶯在直播中提到，孫安佐從國中時期就開始研究火焰裝置與相關器材，認為兒子其實非常有天分，也具備強烈的研究精神，她直言：「你不覺得他是天才嗎？」甚至認為社會不應該只會批評，而是應該給予適當引導與資源，因此才忍不住喊話：「中研院應該把他找去。」希望外界能重新看待孫安佐的能力。狄鶯也進一步表示，自己最不能接受的就是大家總把孫安佐當成問題人物，卻沒有人真正理解他背後的想法與技術能力，她感嘆：「台灣根本沒看見這個人才。」認為兒子其實只是對武器、防衛裝置與機械研究特別有興趣，卻因為身分與過往爭議，導致外界始終帶著偏見看待他。此外，狄鶯也不斷替兒子澄清，表示孫安佐拍攝影片時都有提醒「危險請勿模仿」，且從未真的傷害任何人。她認為兒子只是把興趣分享上網，卻總是被社會放大檢視，因此讓她感到相當心疼。她更直言，如果兒子真的犯法，「該抓就抓」，但希望大家不要未審先判，直接將孫安佐貼上危險標籤。相關直播片段曝光後，立刻在網路引發兩派聲浪。有部分網友認為狄鶯只是出於母親心疼孩子的心情，但也有人質疑她過度護航，認為研究與創造力不代表能忽視安全與法律問題。無論外界看法如何，狄鶯這番「中研院應該收孫安佐」的言論，已再度讓母子成為輿論焦點。