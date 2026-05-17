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今年已是張凌赫連續第三年受邀出席品牌早春大秀，主辦方特地安排他穿上Gucci Primavera系列跨季全新造型，成為全球首位公開演繹這套服裝的藝人。活動現場，他與韓國殿堂級演員 李英愛 相鄰而坐，兩人不時低聲交流，李英愛更當場稱讚他：「很帥」。

中國人氣演員張凌赫受邀出席在紐約舉辦的Gucci 2027早春時裝秀。活動當晚，張凌赫身穿尚未公開的秋冬最新秀款帥氣登場，成為全場唯一的中國藝人代表，展現強大的時尚資源，大批粉絲更將紐約街頭擠得水洩不通。大秀現場也是焦點不斷，張凌赫與韓國女星李英愛並肩而坐，李英愛甚至忍不住當面羞讚張凌赫「真的好帥」!除了正秀充滿亮點，秀前的晚宴同樣話題十足。張凌赫在晚宴上與泰國一線女星Mai再度同框，兩人繼去年活動合作後第二次合體，被網友封為「豪門姐弟重聚」。張凌赫以紫色襯衫搭配黑色西褲，並戴上金絲邊眼鏡，散發貴族氣質。貼心的張凌赫還特別準備了一件中國非遺工藝手作的「如意」送給Mai當作生日禮物。據悉，張凌赫去年得知對方生日後就默默記下、今年提前準備的心意，成功將傳統工藝之美帶上國際舞台。張凌赫在紐約期間也十分牽掛粉絲，特地在IG與微博同步開啟直播，與大家零時差分享生活點滴。雖然因為時差關係，亞洲當地的時間已經是深夜或凌晨，但依然湧入大量粉絲在線觀看，甚至一度把直播間給卡斷。網友更開玩笑形容，連畫面卡住的截圖都帥得像時尚大片。直播中張凌赫毫無偶像包袱，拿著被粉絲暱稱為「阿貝貝」的隨身相機，透露自己拍了非常多照片，回程在飛機上整理完就會發給大家看。直播中，張凌赫還大方回應了粉絲平常愛開玩笑的合照「歪頭」習慣，幽默表示自己只是因為長太高，為了配合旁邊的人才會貼心彎腰，笑稱「這次真的沒有脊柱側彎」。他也生動分享剛抵達紐約時，因為街頭粉絲太多，自己直接被身材高壯的保鑣大哥架著走，感覺整個人「像在空中飛行一樣」。雖然人在國外，張凌赫卻自曝非常想念麻婆豆腐和番茄雞蛋麵等中式料理，並用中文、英文、粵語及無錫話貼心地向各地粉絲問候，溫柔叮嚀大家早點睡覺，親民舉動再度瘋狂吸粉。