雙北買房大不易，如果想要住捷運宅，可能還要掏出更多錢，PTT有民眾分享，當初為了捷運、預算考量，選擇到機場捷運A7附近買房，住了3年卻發現A7的3大缺點，像是捷運班次少、交流道塞車、生活機能有限等，唯一的優點可能就是房價了。
賣內湖房改買A7 住3年交通不便
原PO在PTT發文表示，自己賣掉內湖的房子後，尋找新的住處，因為台北市的新房價格都不低，老屋整理也麻煩，於是把目標鎖定捷運附近的新房，最後選擇在桃園機場捷運A7落腳，也已經在A7住了3年，原PO也分享住在A7的一些經驗。
原PO指出，A7有「3大缺點」，首先是捷運沒有很方便，雖然有機場捷運，但捷運班次少是一個很大的問題，原本他以為在桃園龜山上班，平常騎車、開車上班應該還好，但捷運班距真的比較長，假日等捷運不太方便；第二個是林口交流道塞車問題，若是只有到新莊、桃園，還能走其他的路避開，但要去遠一點的地方，要走高速公路就只能塞在那邊。
優點只剩房價低 眾喊：便宜治百病
第三個缺點就是生活機能，雖然目前有變好的趨勢，外送能點到的店家變多，全聯、家樂福超市也開了，但改善還是有限，傳統市場距離遠，過了晚上11點，只剩下便利商店有開，要吃東西只能外送了，讓原PO感嘆，「唯一優點就只剩下房價了吧」。
對此，有人點出價格是關鍵，「便宜治百病～至少你買的時候還便宜」、「便宜治百病，誰不想住台北市區」、「便宜沒好貨的漲價也不會變成好貨」、「至少你沒有再高點買，拓荒辛苦但房子有漲」，也許多人表示，機捷對於自住族群真的不太好用，「至少要中和新蘆線這種等級，機場捷運＝次級品」、「15分鐘一班的不是捷運是公車」、「機捷就是拿來去機場的」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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原PO在PTT發文表示，自己賣掉內湖的房子後，尋找新的住處，因為台北市的新房價格都不低，老屋整理也麻煩，於是把目標鎖定捷運附近的新房，最後選擇在桃園機場捷運A7落腳，也已經在A7住了3年，原PO也分享住在A7的一些經驗。
原PO指出，A7有「3大缺點」，首先是捷運沒有很方便，雖然有機場捷運，但捷運班次少是一個很大的問題，原本他以為在桃園龜山上班，平常騎車、開車上班應該還好，但捷運班距真的比較長，假日等捷運不太方便；第二個是林口交流道塞車問題，若是只有到新莊、桃園，還能走其他的路避開，但要去遠一點的地方，要走高速公路就只能塞在那邊。
第三個缺點就是生活機能，雖然目前有變好的趨勢，外送能點到的店家變多，全聯、家樂福超市也開了，但改善還是有限，傳統市場距離遠，過了晚上11點，只剩下便利商店有開，要吃東西只能外送了，讓原PO感嘆，「唯一優點就只剩下房價了吧」。
對此，有人點出價格是關鍵，「便宜治百病～至少你買的時候還便宜」、「便宜治百病，誰不想住台北市區」、「便宜沒好貨的漲價也不會變成好貨」、「至少你沒有再高點買，拓荒辛苦但房子有漲」，也許多人表示，機捷對於自住族群真的不太好用，「至少要中和新蘆線這種等級，機場捷運＝次級品」、「15分鐘一班的不是捷運是公車」、「機捷就是拿來去機場的」。
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