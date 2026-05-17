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爭論持續

燃油成本加劇了壓力

泰國民航局發佈公告，泰國機場管理公司（Airports of Thailand Public Company Limited, AOT）管理的機場國際航班，「出境旅客服務費」將於6月20日正式調漲，從每位乘客730泰銖（約新台幣706元）提高至1120泰銖（約新台幣1083元）。綜合泰國媒體，泰國民航局15日透過正式發佈公告，調漲「出境旅客服務費」，相關費用將納入機票價格之中，購票時就會包含在內。較高的收費標準僅適用於從曼谷蘇凡納布國際機場（Suvarnabhumi Airport）、曼谷廊曼（Don Mueang）、清邁（Chiang Mai）、合艾（Hat Yai）及清萊（Chiang Rai）機場、普吉島（Phuket）搭乘國際航班出發的旅客。泰國機場管理公司總裁Paweena Jariyathitipong稱，即將調漲的費用只會使機票總成本增加約0.2%，該費用將用於機場升級，包括改善洗手間、電力系統及空調設備等。至於在6月20日前購買機票的乘客，則不會受到影響。此外，該公司正在考慮為航空公司提供 60 天的新費用付款延期，但需等待董事會批准。泰國機場公司預計，服務費調漲後，每年可額外增加約100億泰銖收入（約新台幣96億7,400萬元）。泰國民航局於2025年12月批准泰國機場大眾有限公司的申請案；2026年2月20日，泰國機場管理公司正式公告，確認調漲幅度與生效日期；5月14日交通部正式簽字批准，確定調漲計劃。自從消息公布以來，引發不少批評。前曼谷副市長Samart Ratchapolsitte發文批評。他指出，泰國在機場排名依然落後的情況下，將旅客服務費調漲後，將會高於南韓仁川機場和日本羽田機場等領先機場。他質疑：「當旅客支付的是世界級的費用時，他們將獲得什麼級別的服務？」他同時警告，廉航旅客對這次調漲最有感。他表示，對於價格落在4,000至5,000泰銖（約新台幣3,870至4,835元）左右的機票，額外增加近400 銖的費用，將會直接讓票價上漲7%到10%。泰國發展研究所（TDRI）亦呼籲提高透明度，指出泰國機場管理公司並未向大眾充分且清晰地說明這次調漲背後的額外成本，以及這些成本將如何與未來的機場發展計劃相連結。此外，由於中東衝突推高全球油價，迫使航空公司自行吸收不斷上漲的燃油成本並調高燃油附加費，這筆服務費的調整時機無疑加劇了旅客的擔憂。 在此背景下，反對人士認為，在整體旅遊成本已經不斷上升之際，調高「出境旅客服務費」對旅客而言又是另一重負擔。