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▲陳昱中（如圖）表示無法繼續以經紀人身分陪伴孫安佐，最多只能當朋友，因為「真的太麻煩了。」（圖／記者林柏年攝）

孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐日前公開自製「神級火箭槍」影片，遭檢方聲押，其經紀人陳昱中（網紅重讀）則3萬元交保，並限制住居、出境及出海；事後，陳昱中坦言自己沒辦法百分之百控制孫安佐，「真的太麻煩了」決定卸任經紀人一職。曾是YouTuber「大麻煩」成員的陳昱中，並非第一次登上新聞版面，過去疫情期間，因朝著沒有遵照規定戴口罩的街友丟酒精水球，遭到不少網友抨擊。陳昱中不僅是孫安佐的經紀人，過去還是YouTuber團體「大麻煩」成員，頻道以格鬥與街頭實測等大膽風格崛起。然而疫情期間「大麻煩」卻上街尋找沒戴口罩的路人，遇到勸導不聽者就用「自製酒精水球」往他們周圍砸，並在影片留言區強調「你不戴口罩那就自己好自為之，大家少出門吧！免得被這些人害到，得不償失。」然而影片曝光後，他們朝街友丟水球的行為引來網友撻伐，當時「大麻煩」發出千字聲明，表示要善用網紅、公眾人物的力量，傳達最快速正確的觀念，認為對於沒有遵守規定的人應「嚴厲喝止」，而非只是勸導。但多數人仍不買單，覺得他們不能因為身為「網紅」就將自己無限上綱的行為合理化，痛批「不要用在冠冕堂皇的言論，掩飾你們幼稚的行為」、「看完才覺得你們欠教育。」近來，陳昱中成為孫安佐的經紀人，卻因孫自製火箭槍兩人遭警方搜索、拘提，檢方在陳昱中的住處查獲大麻煙斗，涉犯恐嚇公眾、毒品等3罪嫌獲3萬元交保，並限制住居、出境出海。陳昱中交保後回應媒體，坦言之前就勸過孫安佐不要再研究火槍、更不要發影片，無奈未果，對此他認為自己無法管住孫安佐，也認為對方應該要成長，無法繼續以經紀人身分陪伴他，最多只能當朋友，因為「真的太麻煩了。」此外陳昱中說，孫安佐從精神狀況不好後，就已經沒有任何收入，過去的收入也不高，目前若僅靠自己的收入是沒有辦法負擔日常開銷的，只希望他未來能好好生活，也相信「孫安佐是善良的」，製作槍枝沒想要傷害人的念頭。