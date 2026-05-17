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川普盼兩岸維持現狀 蘇起：一棒打死台獨

台灣在兩岸問題失去角色 中國改變策略改跟美國談

川習會在上週五（15日）結束，美國總統川普回到美國接受媒體訪問時表示，對於兩岸關係維持現狀，但不希望看到有人走向獨立，不想飛9500英里去打一場戰爭。對此，前國安會秘書長蘇起今（17）日出席對外關係協會舉辦的「川習會對台灣的機會與挑戰座談會」中指出，中國直接將台獨釜底抽薪，讓川普、美國對台獨或台灣的支持比以前更薄弱。若川習會過後，美國仍在抗中，那2027年中國的戰略定力就會受到考驗。蘇起表示，我認為川普基本上是接受習近平的看法，在雙方都要台海要和平、戰略要穩定的情況下，唯一會出來破壞的是台灣。外界以為川習談話會聚焦在「不支持台獨或反對台獨」，但現在看起來像是「一棒打死台獨」，把台獨釜底抽薪把台灣腳下的地毯抽掉，而美國就是那個地毯，把釜底的薪抽掉後，這把台獨的火就燒不起來。中國這招做法，初步看起來是成功的。蘇起分析中國對台路線政策發現，習近平剛上任時以「反對台獨」為主，但到了2019年轉向「促統」，因此在前總統蔡英文第二任期時，2020年的兩會政治報告中，習近平不再提「和平統一」而是「我們要統一」，直接將「和平」兩字拿掉，取而代之的是「祖國統一或完全統一」，代表已將武力因素納入。另外，過去談及統一，中國政府的報告內容都會說「我們共同推進統一」，但2024年卻將「共同」拿掉，也就是說「我不需要你們台灣，我自己來。」這意涵著台灣的角色沒了。蘇起認為，中國把「統一」這個工作目標轉向美國川普。因為兩岸談沒有用了，所以現在跟美國談，若再沒有用，總統賴清德2028年持續連任，那對習近平是一個非常痛苦的問題。因此2027年是考驗中國戰略定力最重要的一年。但這對台灣也是一個轉捩點，美國已經透露他現在有很多事情，台美距離9500英里遠他過不來，那現在民眾需要思考的不是美國會不會來救你，而是中國會不會打你。