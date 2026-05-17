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過去三年，馬來西亞每年因自願退休和強制退休而流失超過 12,000 名教師。馬來西亞媒體《星報》（The Star）報導，大馬教育部稱，2023年至2025年，平均每年有5,249名教師獲得公共服務部門批准的自願退休（optional retirement）。報導指出，全馬教師總數為437,484名，自願退休的教師占總數的1.20%。教育部表示，促使教師選擇提早退休的主要因素中，「失去興趣」是佔最大宗，佔比高達 61.98%。其他因素包括家庭相關原因（19.57%）、健康問題（8.57%）、工作量（7.61%）和個人原因（2.27%）。同時，同期平均每年有7,280名教師被強制退休（compulsory retirement），佔教師總數的1.63%。教育部勞動力數據顯示，馬來西亞教師群體正在老化。截至3月29日的人力資源管理資訊系統記錄顯示，41至45歲的教師人數最多，為90,431人，其次是46至50歲的教師（76,071人）和51至55 的教師（67,954人）。相較之下，21歲至25歲的年輕教師僅13,968人。報導引述當局說法，科學、技術、工程領域的教師資源充足，但在數學領域「存在輕微的人才短缺」。馬來西亞教育部指出，「正在採取積極措施，包括重新部署教師、分階段填補空缺以及努力加強數學選修課教師的供應」。他們補充，當局仍致力於確保教師分配以策略性和有針對性的方式進行，包括在農村學校，以便全國所有學生都能公平地獲得優質教育。