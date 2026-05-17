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川普沒在中國提及台灣議題 吳嘉隆：不想委屈自己、自我設限所以沉默

川普稱「不希望飛9500英里打仗」 吳嘉隆提伊朗案例：比台灣更遙遠

評美國對台海立場簡單明確 吳嘉隆：警告中國與台灣都別輕舉妄動

川習會日前落幕，事後美國總統川普稱「不希望看到台獨」、「不希望飛9500英里打仗」，對此政經評論員吳嘉隆評論川普在台灣問題上的發言露餡了，因伊朗比台灣更遙遠，所以美國具有將戰鬥力量投射到全球任何一個角落的能力，距離根本不是問題，這句話聽在習近平耳裡，等於在明白表示，美國已經到考慮出兵的必然性，如果中國對台灣出兵，那美國只好奉陪到底，另方面則是阻止台灣出現冒進主義的台獨，所以必須對中國與台灣都給出警告，「都別給我美國輕舉妄動」。吳嘉隆說，川普在離開北京後，才開始在台灣議題上發言，原來5月14號的整個晚上，習近平都在談台灣，彷彿是一個失戀的女人在抱怨前男友。但是很微妙的，美方關於會談成果的說明，卻一個字也沒提到台灣，等於用這樣的方式來回應中方，「所以如果你是習近平，那麼美方的態度你就心知肚明了」。吳嘉隆表示，川普不想人還在中國的時候去談對台灣議題的真正想法，因為不想委屈自己、自我設限，所以在習近平面前都是沉默，也就是不表態，或者說沉默本身也是一種表態。吳嘉隆提到，川普在空軍一號上開始對記者大談台灣，講了很多，不過自己很快發現，他的談話還是露餡了。他說不希望因為台灣這邊的人推動獨立，引爆戰爭，不希望情勢逼他派兵到9500英里外作戰，提及台灣離美國9500英里，離中國卻只有67英哩。吳嘉隆分析，這句話初聽之下，以為美國不想為台灣出兵，因為台灣對美國來說太過遙遠，但是這句話露餡了，因為伊朗比台灣更遙遠，美國現在照樣派兵對付伊朗，三支航母戰鬥群的龐大部隊正在反向封鎖伊朗，地面作戰部隊正在阿曼灣待命中。吳嘉隆提到，所以美國具有將戰鬥力量投射到全球任何一個角落的能力，也就是說，距離的遙遠根本不是問題，去年6月美國派出頂級轟炸機B2，從美國內陸中部直飛伊朗，連續飛行了18小時，去投下頂級的鑽地彈，轟炸伊朗的地下核子設施福爾多。更進一步來看，表面上川普在抱怨，不希望被迫投射兵力到台海附近，但是這句話聽在習近平耳裡，等於在明白表示，美國已經到了考慮出兵的必然性，也就是說，如果中國對台灣出兵，那美國只好奉陪到底，即使遠在9500英里外，而不希望看到這樣的情況，這根本就是「戰略清晰」，也就是說，所謂9500英里的擔心，反應的是美國被情勢所迫，必須出兵。如果美國橫豎都不會在台灣海峽這裡用兵，那又何必去擔心距離的遙遠。吳嘉隆表示，但川普還是企圖把美國的戰略觀點拉回「戰略模糊」，這是因為對中國與台灣兩邊，都是要維持現狀，就是一方面要阻止中國對台灣進行軍事冒險，另方面要阻止台灣這邊出現冒進主義的台獨。美國的立場被川普說得更明白，就是美國這個大國不願意被小國牽著鼻子走，不希望台灣這邊想推動法裡台獨的人，以為美國一定會支持他們，川普說美國不是一張空白支票。吳嘉隆提到，所以美國一方面軍事協防台灣，另一方面卻不希望這樣的支持讓台獨推動者在政治上鋌而走險，把美國拖下水。簡單講，美國不希望落入戰略被動的局面。那些鼓動台灣加入美國成為第51州的人必須了解，加入美國等於把美國拖下水，去引爆美國與中國之間的戰爭，請問有什麼東西可以回報美國，讓美國願意為台灣去承擔這麼大的風險，付出這麼大的代價？所以自己並不主張第51州說，因為他們完全沒有從美國的角度來看這個問題，而只是希望美國保護他們，替台灣人去犧牲流血。而美國的立場很簡單、很清楚，就是維持台灣海峽兩邊的軍力平衡，反對任何一方片面改變現狀，不管是用軍事的手段，還是用政治的手段，中國那邊不能改變現狀，台灣這邊也不可以，戰略模糊的立場，不但針對中國的軍事冒險，也針對台灣的政治冒進。最後吳嘉隆說，川普關於台灣的談話是左右開弓，目的是維持現狀，而不是反對什麼或贊成什麼。美國必須在全球一盤棋上保持戰略主動，「所以必須對中國與台灣都給出警告，都別給我美國輕舉妄動」。