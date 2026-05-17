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國中教育會考第二天，今（17）日第一節考自然科結束，教育部國中會考自然科考題解析，這次試題由基本觀念題型出發，漸次發展到高層次的活用題，結合學生生活經驗，涵蓋重要學習觀念，難易適中且具鑑別度，而天然氣、燃煤也都入題，結合淨零碳排，還有人為汙染可能造成酸雨等，自然科試題難易適中、具有鑑別度。今日自然科缺考人數2234人、缺考率1.22%，違規統計目前回報為31件，違規態樣一樣是以提前翻閱試題本、攜帶非應試用品為多。台北市立萬華國中生物老師王美玲、古亭國中理化老師劉權賢、仁愛國中理化老師李美惠及 新北市立永平高中地科老師沈文俊也在考後進行自然科考題解析。這次自然科題數降低為50題，除了生物科、理化科、地球科學外，另外加入跨科主題的學習內容。題型分布與往年相仿，亦即生物、地科和跨科約占50%，理化約占50%的考題。自然考題由基本觀念題型出發，漸次發展到高層次的活用題，結合學生生活經驗，涵蓋重要學習觀念，難易適中且具鑑別度，強調學生學習時需達到的核心素養、探究與實作、跨科概念的整合、詮釋圖表及關注生活與環境議題等。活用既有的課程內容，以多元的命題方式，達到有效檢視學生3年的學習成果。整體而言，自然科試題難易適中、具有鑑別度。圖表題占近8成，維持歷年自然科命題的特色，基本的學科知識與概念不可少，並試題結合學生日常生活經驗中常見的素材，強調應用知識與技能解決真情境脈絡中的問題，重視科學概念的釐清及科學素養的應用，例如第2題生活中的電線、通訊電纜多以金屬元素為原料；第9題潮濕空氣接觸低溫牆面時，遇冷凝結成小水滴，這樣的現象常發生在我們身邊，平常都可以觀察到。第16題打鼾的聲音「很大聲」應該要用「聲音三要素」的那一個要素來描述，第23題於網路傳言能設計實驗進行驗證，第28題生活中常見的延長線插座有「負載安全鈕」，相較於傳統的「保險絲、配電盤的無熔絲開關」較為貼近學生生活。第46、47題隨著科技進步、網路影片流動，網路上許多網紅拍攝科學實驗影片，網路上也時常看得到用高速攝影機拍攝水滴或物體掉落的慢動作影片，使學生可以在這樣的情境下應用所學的科學能力。此外，這次試題也跨越不同學科或學習主題及內容，強調評量學生整合不同學科概念的能力，試題結合相關的實驗或活動，評量學生透過實作所習得的探究與實作能力，整合與創新型試題取材新穎，聚焦自然科學探究能力的學習表現，亦涵蓋108課綱自然科學領域國中階段重大議題融入。例如第19題以天然氣和燃煤為素材，強調淨零碳排的目標，呼應能源教育及環境教育議題；第23題以實驗設計驗證網路傳言，呼應媒體素養議題。第28題以延長線的防過載機制為素材，評量用電安全概念，呼應安全教育議題；第42題以人為汙染可能造成酸雨為素材，並透過文本呈現不同資訊，促使學生思考並判斷可能原因，呼應環境教育與閱讀素養議題。科學重視觀察、現象說明、變因設計，可以想見實驗的重要性，學科本質學能不可偏廢。例如第7題同時要會看得懂電路圖、電路符號、分路電流與總電流的關係。第10題，評量當聽到起跑槍聲時，中樞神經系統的運作方式；第11題，評量從圖表中判斷呼氣和吸氣時胸腔的變化。第29題評量從題幹敘述中判斷穿山龍這種植物在分類上會有的構造特徵。第 35題電流磁效應，是九年級下學期的課程，學生一方面要複習舊經驗，一方面要學習新進度，往往就忽略這邊的單元，第42~43題則談到酸雨問題，從生活中真實事件中，解析問題判斷答案。第42題談到，報紙中對同一酸雨事件的兩則描述報導卻不同，推測什麼原因造成？學生須閱讀理解題意，根據內容擷取其中差異，找出原因。酸雨取材生活化，透過閱讀報紙的情境脈絡進行提問，引導學生找出關鍵所在，也讓學生明白科學研究結果可能會因取樣多寡？資料是否能反應真實狀況？都會影響最後的結論及觀點，不能人云亦云，力求有自己思考判斷能力。