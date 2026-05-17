5月報稅季快吃「買一送一」12大速食優惠！麥當勞、漢堡王、福勝亭、德克士炸雞都「買一送一」；推薦必勝客大披薩199元、達美樂買1送2，肯德基、拿坡里、三商巧福、三商炸雞、摩斯漢堡、繼光香香雞一次整理。
麥當勞：買一送一！免費送6塊麥克雞塊
本周麥當勞APP全球版，放送最新5月報稅季速食優惠券。今5月17日最後一天：
◾️單點「金選美式（熱）買一送一」
◾️單點「大杯金選美式（冰）買一送一」
◾️手機點餐「單點38元中杯飲品買一送一」歡樂送限定
◾️單點迷你Q紫薯「現折10元」
◾️單點大薯「免費送中薯」
◾️買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」
◾️買超值全餐「免費送小薯」
◾️單點藜麥沙拉系列「免費送小杯玉米湯」
◾️單點質感焙果系列「免費送薯餅」
◾️單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」
豬肉滿福堡買一送一優惠券！5月18日起至5月22日，於麥當勞APP會員輸入優惠碼「早起吃滿福」，全天可領取「豬肉滿福堡買一送一」早餐優惠券（限量50萬份，領完為止）；限早餐時段05:00-10:30於全台麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速，或透過麥當勞APP手機點餐及歡樂送使用。
歡樂送2.0滿額贈送雞塊！麥當勞5月13日至6月9日，麥當勞APP周周送「歡樂送2.0專屬優惠券」，單筆消費滿350元「免費送6塊麥克雞塊」乙份。（優惠券限用於食物消費，外送費及其他優惠券不得納入滿額門檻計算。）
提醒大家，APP會員帳號每週享四張歡樂送2.0專屬優惠券，分別適用於四個時段: 週一至週五10:30前早餐時段限定、週一至週五10:30後限定、週六至週日10:30前早餐時段限定、週六至週日10:30後限定，優惠券使用效期依APP顯示為準。
必勝客：比買一送一便宜！199元披薩優惠
5月報稅季划算吃飽優惠！必勝客表示，即日起至5月28日，使用優惠碼「94199」，平日爽吃10款口味大披薩只要199元「比買一送一便宜」，
推薦熱賣回歸「熱帶鳳梨海鮮總匯」、「BBQ黃金嫩雞」，還有全新「炙燒豬肉總匯」，以及「香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、夏威夷」。
幫大家試算，最高原價660元，相當於現省461元；還能加價115元升級「芝心餅皮」。
達美樂：披薩買一送一送大可樂！報稅季與考生優惠
達美樂5月放送「披薩買1送2」外帶優惠碼！現在使用「980325」優惠碼，披薩「買大送大再送大可樂」，爽吃2個經典／招牌大披薩＋1.25L大瓶可樂才590元起，可加價升級口味餅皮。
漢堡王：報稅季買一送一！華堡日優惠 加碼送雞塊
漢堡王今5月17日最後一天，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）爽吃「買一送一」迎夏尋堡趣優惠券，小薯條、小洋蔥圈、小辣薯球、4塊雞塊、3入黃金QQ球、大玉米濃湯及38元中杯飲料共11款「買一送一」；還有1+1自由配49元起、套餐百元有找。
報稅季漢堡王優惠加碼！即日起至5月31日，漢堡王「花生培根脆雞堡＋小薯條＋中飲料」特價99元、「小華堡（原味或辣味）＋小薯條＋中飲料」特價119元，可享「1元黃金QQ球」加購優惠（每份套餐限加購一份）。
今5月17日最後一天華堡日優惠！漢堡王「皇家華堡＋小薯條＋中飲料」特價169元（原價231元）；報稅季加碼，加1元送4塊雞塊（每份套餐限加購一份）。
提醒大家，機場店／兒童樂園店／科技廠店等門市不適用；圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止，如因原物料、航運等不可抗力因素導致供貨不及敬請見諒。
福勝亭：買一送一！19元多一件 報稅季優惠繼續吃
福勝亭13大優惠券報稅季繼續吃，即日起至6月23日，買一送一、加19元多一件，出示DM即可享優惠（外送／線上訂購不適用）；內用可享白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加：
◾️買一送一！飲料2杯優惠價35元（原價70元）
◾️加19元多一件！日式唐揚雞2份優惠價84元（原價130元）
◾️「開運豬排定食」優惠價200元（原價230元）
◾️「黃金泡菜」優惠價36元（原價45元）
◾️「茶碗蒸」優惠價46元（原價55元）
◾️「酥炸長尾蝦＋黃金泡菜」優惠價110元（原價133元）
◾️「開運豬排定食＋胡麻玉米筍＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「鮮嫩炸雞柳定食＋茶碗蒸＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「日式醬烤雞腿定食＋和風豆腐＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「起司豬排丼定食＋涼拌干貝唇」優惠價269元（原價325元）
◾️「鹽烤鯖魚定食＋日式唐揚雞」優惠價277元（原價335元）
◾️「厚切活力豬排定食＋酥炸長尾蝦」優惠價313元（原價378元）
◾️「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食＋涼拌小菜＋飲料x2」優惠價465元（原價575元）
德克士：買一送一！9塊炸雞桶388元 報稅季優惠
德克士全台門市（部分門市依現場供應為準），即日起至5月31日，開吃報稅季「雞省進行式」5折優惠：
◾️4塊德克士雞塊「買一送一」特價59元（原價118元）
◾️「9塊綜合咔滋炸雞桶」特價388元（原價567元）：咔滋脆皮炸雞3塊＋咔滋香辣雞翅3對＋辣咔滋啃骨雞3份
◾️「咔滋脆皮炸雞餐＋送起司蔬菜牛肉堡」特價199元（原價278元）：咔滋脆皮炸雞2塊＋中咔滋薯霸＋38元飲品、送起司蔬菜牛肉堡
◾️「暖心同聚分享餐」特價539元（原價666元）：脆皮炸雞5塊＋BBQ烤翅2對＋大咔滋薯霸＋鮮萃檸檬綠／紅茶2杯
◾️「暢銷點心組」特價239元（原價314元／套餐加價購199元）：紫金QQ球2份＋咔滋洋蔥圈＋BBQ烤翅2對＋酥炸杏鮑菇
肯德基：報稅季「5炸雞＋6蛋撻」299元優惠
5月報稅季肯德基299元神券開吃！即日起至5月25日：
◾️優惠代碼50506「咔啦脆雞 x 5＋原味蛋撻 x 6」特價299元（原價649元）
◾️優惠代碼50507「爆脆無骨雞腿霸 x 5＋原味蛋撻 x 6」特價299元（原價649元）
拿坡里：炸雞「買6送6」青花椒雞翅！
拿坡里表示，5月報稅季優惠，即日起至5月20日，外帶限時優惠開跑，買6塊炸雞「免費送6隻青花椒雞翅」特價390元（原價780元）、買小披薩也「免費送6隻青花椒雞翅」特價290元（原價680元）。
三商炸雞：「買6送6」特價399元！
三商炸雞繼續吃報稅季優惠，即日起至5月27日，外帶「6隻酷樂雞腿桶＋6塊炸雞」特價399元（原價840元），整桶12塊、平均一塊炸雞約33元。
三商巧福：牛肉麵、排骨飯119元！生日慶優惠
三商巧福表示，即日起至5月20日連續9天，全台門市爽吃2026生日慶三大優惠。
單點優惠
◾️「原汁牛肉麵」特價119元（原價185元）
◾️「紅燒排骨飯」特價119元（原價145元），最高現省66元。
提醒大家，牛肉部位及配菜不定期更換，依現場供應為準；桃園機場門市不配合此活動。本優惠外送平台均不適用；部分美食街門市不適用單點優惠，請依門市活動公告為準；本活動優惠均為指定商品，且不得與其他優惠折扣合併使用；圖片僅供參考，實際餐點依門市供應為主；三商巧福保有隨時調整活動辦法及優惠內容之權利。
超值套餐優惠
◾️「原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋中杯飲料」特價145元
◾️「原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋芝麻牛蒡絲」特價155元
◾️「原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋韓國泡菜＋中杯飲料」特價165元
摩斯漢堡：套餐優惠79元！咖啡、奶茶「第二杯10元」
摩斯漢堡今5月17日會考必勝優惠：
◾️「青梅豬排堡＋大杯冰紅茶」優惠價79元（原價100元）
◾️大杯摩斯咖啡（冰／熱）／摩斯經典奶茶「任選第二杯10元」：相當於2杯優惠價70元（原價120元）
◾️大杯精選咖啡（冰／熱）第二杯10元：相當於2杯優惠價80元（原價140元）
繼光香香雞：報稅季加購優惠！29元起吃地瓜球、香香炸雞等
繼光香香雞報稅季省錢優惠，即日起至5月20日：
消費滿99元，可享29元加購優惠
◾️「地瓜球」加購價29元（原價35元）
◾️新品「迷你吉拿棒」加購價39元（原價49元）
消費滿149元，可享59元起加購優惠
◾️「蒜脆杏鮑菇」加購價59元（原價75元）
◾️「香香炸雞M」，加購價79元（原價90元）
超值心動優惠組合「幸福下午茶」79元起
◾️韓式經典組合「魚板串（辣）」＋流心「QQ球」特價79元（原價94元）
◾️「墨魚甜不辣（海苔）＋甜心地瓜球」特價89元（原價105元）
一個人「豪華獨享組」129元起
◾️「香香炸雞M＋樂薯（原味）」特價129元（原價155元）
◾️「阿根廷魷魚M＋玉米肋排」特價169元（原價184元）
多人組團划算吃「歡樂分享餐」239元起
◾️「香香炸雞L＋阿根廷魷魚M＋蒜脆杏鮑菇」特價309元（原價340元）
◾️「起士腿丁 ／BBQ腿丁（擇1）＋蒜脆杏鮑菇＋甜心地瓜球」特價239元（原價260元）
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本周麥當勞APP全球版，放送最新5月報稅季速食優惠券。今5月17日最後一天：
◾️單點「金選美式（熱）買一送一」
◾️單點「大杯金選美式（冰）買一送一」
◾️手機點餐「單點38元中杯飲品買一送一」歡樂送限定
◾️單點迷你Q紫薯「現折10元」
◾️單點大薯「免費送中薯」
◾️買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」
◾️買超值全餐「免費送小薯」
◾️單點藜麥沙拉系列「免費送小杯玉米湯」
◾️單點質感焙果系列「免費送薯餅」
◾️單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」
豬肉滿福堡買一送一優惠券！5月18日起至5月22日，於麥當勞APP會員輸入優惠碼「早起吃滿福」，全天可領取「豬肉滿福堡買一送一」早餐優惠券（限量50萬份，領完為止）；限早餐時段05:00-10:30於全台麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速，或透過麥當勞APP手機點餐及歡樂送使用。
歡樂送2.0滿額贈送雞塊！麥當勞5月13日至6月9日，麥當勞APP周周送「歡樂送2.0專屬優惠券」，單筆消費滿350元「免費送6塊麥克雞塊」乙份。（優惠券限用於食物消費，外送費及其他優惠券不得納入滿額門檻計算。）
提醒大家，APP會員帳號每週享四張歡樂送2.0專屬優惠券，分別適用於四個時段: 週一至週五10:30前早餐時段限定、週一至週五10:30後限定、週六至週日10:30前早餐時段限定、週六至週日10:30後限定，優惠券使用效期依APP顯示為準。
必勝客：比買一送一便宜！199元披薩優惠
5月報稅季划算吃飽優惠！必勝客表示，即日起至5月28日，使用優惠碼「94199」，平日爽吃10款口味大披薩只要199元「比買一送一便宜」，
推薦熱賣回歸「熱帶鳳梨海鮮總匯」、「BBQ黃金嫩雞」，還有全新「炙燒豬肉總匯」，以及「香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、夏威夷」。
幫大家試算，最高原價660元，相當於現省461元；還能加價115元升級「芝心餅皮」。
達美樂5月放送「披薩買1送2」外帶優惠碼！現在使用「980325」優惠碼，披薩「買大送大再送大可樂」，爽吃2個經典／招牌大披薩＋1.25L大瓶可樂才590元起，可加價升級口味餅皮。
漢堡王：報稅季買一送一！華堡日優惠 加碼送雞塊
漢堡王今5月17日最後一天，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）爽吃「買一送一」迎夏尋堡趣優惠券，小薯條、小洋蔥圈、小辣薯球、4塊雞塊、3入黃金QQ球、大玉米濃湯及38元中杯飲料共11款「買一送一」；還有1+1自由配49元起、套餐百元有找。
報稅季漢堡王優惠加碼！即日起至5月31日，漢堡王「花生培根脆雞堡＋小薯條＋中飲料」特價99元、「小華堡（原味或辣味）＋小薯條＋中飲料」特價119元，可享「1元黃金QQ球」加購優惠（每份套餐限加購一份）。
今5月17日最後一天華堡日優惠！漢堡王「皇家華堡＋小薯條＋中飲料」特價169元（原價231元）；報稅季加碼，加1元送4塊雞塊（每份套餐限加購一份）。
提醒大家，機場店／兒童樂園店／科技廠店等門市不適用；圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止，如因原物料、航運等不可抗力因素導致供貨不及敬請見諒。
福勝亭：買一送一！19元多一件 報稅季優惠繼續吃
福勝亭13大優惠券報稅季繼續吃，即日起至6月23日，買一送一、加19元多一件，出示DM即可享優惠（外送／線上訂購不適用）；內用可享白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加：
◾️買一送一！飲料2杯優惠價35元（原價70元）
◾️加19元多一件！日式唐揚雞2份優惠價84元（原價130元）
◾️「開運豬排定食」優惠價200元（原價230元）
◾️「黃金泡菜」優惠價36元（原價45元）
◾️「茶碗蒸」優惠價46元（原價55元）
◾️「酥炸長尾蝦＋黃金泡菜」優惠價110元（原價133元）
◾️「開運豬排定食＋胡麻玉米筍＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「鮮嫩炸雞柳定食＋茶碗蒸＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「日式醬烤雞腿定食＋和風豆腐＋飲料」優惠價265元（原價320元）
◾️「起司豬排丼定食＋涼拌干貝唇」優惠價269元（原價325元）
◾️「鹽烤鯖魚定食＋日式唐揚雞」優惠價277元（原價335元）
◾️「厚切活力豬排定食＋酥炸長尾蝦」優惠價313元（原價378元）
◾️「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食＋涼拌小菜＋飲料x2」優惠價465元（原價575元）
德克士全台門市（部分門市依現場供應為準），即日起至5月31日，開吃報稅季「雞省進行式」5折優惠：
◾️4塊德克士雞塊「買一送一」特價59元（原價118元）
◾️「9塊綜合咔滋炸雞桶」特價388元（原價567元）：咔滋脆皮炸雞3塊＋咔滋香辣雞翅3對＋辣咔滋啃骨雞3份
◾️「咔滋脆皮炸雞餐＋送起司蔬菜牛肉堡」特價199元（原價278元）：咔滋脆皮炸雞2塊＋中咔滋薯霸＋38元飲品、送起司蔬菜牛肉堡
◾️「暖心同聚分享餐」特價539元（原價666元）：脆皮炸雞5塊＋BBQ烤翅2對＋大咔滋薯霸＋鮮萃檸檬綠／紅茶2杯
◾️「暢銷點心組」特價239元（原價314元／套餐加價購199元）：紫金QQ球2份＋咔滋洋蔥圈＋BBQ烤翅2對＋酥炸杏鮑菇
肯德基：報稅季「5炸雞＋6蛋撻」299元優惠
5月報稅季肯德基299元神券開吃！即日起至5月25日：
◾️優惠代碼50506「咔啦脆雞 x 5＋原味蛋撻 x 6」特價299元（原價649元）
◾️優惠代碼50507「爆脆無骨雞腿霸 x 5＋原味蛋撻 x 6」特價299元（原價649元）
拿坡里：炸雞「買6送6」青花椒雞翅！
拿坡里表示，5月報稅季優惠，即日起至5月20日，外帶限時優惠開跑，買6塊炸雞「免費送6隻青花椒雞翅」特價390元（原價780元）、買小披薩也「免費送6隻青花椒雞翅」特價290元（原價680元）。
三商炸雞：「買6送6」特價399元！
三商炸雞繼續吃報稅季優惠，即日起至5月27日，外帶「6隻酷樂雞腿桶＋6塊炸雞」特價399元（原價840元），整桶12塊、平均一塊炸雞約33元。
三商巧福：牛肉麵、排骨飯119元！生日慶優惠
三商巧福表示，即日起至5月20日連續9天，全台門市爽吃2026生日慶三大優惠。
單點優惠
◾️「原汁牛肉麵」特價119元（原價185元）
◾️「紅燒排骨飯」特價119元（原價145元），最高現省66元。
提醒大家，牛肉部位及配菜不定期更換，依現場供應為準；桃園機場門市不配合此活動。本優惠外送平台均不適用；部分美食街門市不適用單點優惠，請依門市活動公告為準；本活動優惠均為指定商品，且不得與其他優惠折扣合併使用；圖片僅供參考，實際餐點依門市供應為主；三商巧福保有隨時調整活動辦法及優惠內容之權利。
超值套餐優惠
◾️「原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋中杯飲料」特價145元
◾️「原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋芝麻牛蒡絲」特價155元
◾️「原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋韓國泡菜＋中杯飲料」特價165元
摩斯漢堡：套餐優惠79元！咖啡、奶茶「第二杯10元」
摩斯漢堡今5月17日會考必勝優惠：
◾️「青梅豬排堡＋大杯冰紅茶」優惠價79元（原價100元）
◾️大杯摩斯咖啡（冰／熱）／摩斯經典奶茶「任選第二杯10元」：相當於2杯優惠價70元（原價120元）
◾️大杯精選咖啡（冰／熱）第二杯10元：相當於2杯優惠價80元（原價140元）
繼光香香雞：報稅季加購優惠！29元起吃地瓜球、香香炸雞等
繼光香香雞報稅季省錢優惠，即日起至5月20日：
消費滿99元，可享29元加購優惠
◾️「地瓜球」加購價29元（原價35元）
◾️新品「迷你吉拿棒」加購價39元（原價49元）
消費滿149元，可享59元起加購優惠
◾️「蒜脆杏鮑菇」加購價59元（原價75元）
◾️「香香炸雞M」，加購價79元（原價90元）
超值心動優惠組合「幸福下午茶」79元起
◾️韓式經典組合「魚板串（辣）」＋流心「QQ球」特價79元（原價94元）
◾️「墨魚甜不辣（海苔）＋甜心地瓜球」特價89元（原價105元）
一個人「豪華獨享組」129元起
◾️「香香炸雞M＋樂薯（原味）」特價129元（原價155元）
◾️「阿根廷魷魚M＋玉米肋排」特價169元（原價184元）
多人組團划算吃「歡樂分享餐」239元起
◾️「香香炸雞L＋阿根廷魷魚M＋蒜脆杏鮑菇」特價309元（原價340元）
◾️「起士腿丁 ／BBQ腿丁（擇1）＋蒜脆杏鮑菇＋甜心地瓜球」特價239元（原價260元）