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麥當勞：買一送一！免費送6塊麥克雞塊

豬肉滿福堡買一送一優惠券！

歡樂送2.0滿額贈送雞塊！

必勝客：比買一送一便宜！199元披薩優惠

▲必勝客大披薩199元！報稅季速食優惠別錯過。（圖／翻攝自必勝客FB）

達美樂：披薩買一送一送大可樂！報稅季與考生優惠

漢堡王：報稅季買一送一！華堡日優惠 加碼送雞塊

報稅季漢堡王優惠加碼！

今5月17日最後一天華堡日優惠！

福勝亭：買一送一！19元多一件 報稅季優惠繼續吃

買一送一！

加19元多一件！

▲報稅季吃福勝亭最新DM「買一送一、+19元多一件」13大優惠券。（圖／翻攝自福勝亭FB）

德克士：買一送一！9塊炸雞桶388元 報稅季優惠

肯德基：報稅季「5炸雞＋6蛋撻」299元優惠

拿坡里：炸雞「買6送6」青花椒雞翅！

三商炸雞：「買6送6」特價399元！

三商巧福：牛肉麵、排骨飯119元！生日慶優惠

單點優惠

超值套餐優惠

摩斯漢堡：套餐優惠79元！咖啡、奶茶「第二杯10元」

繼光香香雞：報稅季加購優惠！29元起吃地瓜球、香香炸雞等

▲繼光香香雞報稅季優惠開吃。（圖／繼光香香雞提供）

5月報稅季快吃「買一送一」12大速食優惠！麥當勞、漢堡王、福勝亭、德克士炸雞都「買一送一」；推薦必勝客大披薩199元、達美樂買1送2，肯德基、拿坡里、三商巧福、三商炸雞、摩斯漢堡、繼光香香雞一次整理。本周麥當勞APP全球版，放送最新5月報稅季速食優惠券。今5月17日最後一天：◾️◾️◾️◾️單點迷你Q紫薯「現折10元」◾️單點大薯「免費送中薯」◾️買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」◾️買超值全餐「免費送小薯」◾️單點藜麥沙拉系列「免費送小杯玉米湯」◾️單點質感焙果系列「免費送薯餅」◾️單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」（限量50萬份，領完為止）；限早餐時段05:00-10:30於全台麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速，或透過麥當勞APP手機點餐及歡樂送使用。（優惠券限用於食物消費，外送費及其他優惠券不得納入滿額門檻計算。）提醒大家，APP會員帳號每週享四張歡樂送2.0專屬優惠券，分別適用於四個時段: 週一至週五10:30前早餐時段限定、週一至週五10:30後限定、週六至週日10:30前早餐時段限定、週六至週日10:30後限定，優惠券使用效期依APP顯示為準。5月報稅季划算吃飽優惠！必勝客表示，推薦熱賣回歸「熱帶鳳梨海鮮總匯」、「BBQ黃金嫩雞」，還有全新「炙燒豬肉總匯」，以及「香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、夏威夷」。幫大家試算，最高原價660元，相當於現省461元；還能加價115元升級「芝心餅皮」。達美樂5月放送「披薩買1送2」外帶優惠碼！現在使用，可加價升級口味餅皮。漢堡王今5月17日最後一天，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）爽吃；還有1+1自由配49元起、套餐百元有找。即日起至5月31日，漢堡王「花生培根脆雞堡＋小薯條＋中飲料」特價99元、「小華堡（原味或辣味）＋小薯條＋中飲料」特價119元，可享「1元黃金QQ球」加購優惠（每份套餐限加購一份）。（原價231元）；報稅季加碼，（每份套餐限加購一份）。提醒大家，機場店／兒童樂園店／科技廠店等門市不適用；圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止，如因原物料、航運等不可抗力因素導致供貨不及敬請見諒。福勝亭13大優惠券報稅季繼續吃，即日起至6月23日，買一送一、加19元多一件，出示DM即可享優惠（外送／線上訂購不適用）；內用可享白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加：◾️飲料2杯優惠價35元（原價70元）◾️日式唐揚雞2份優惠價84元（原價130元）◾️「開運豬排定食」優惠價200元（原價230元）◾️「黃金泡菜」優惠價36元（原價45元）◾️「茶碗蒸」優惠價46元（原價55元）◾️「酥炸長尾蝦＋黃金泡菜」優惠價110元（原價133元）◾️「開運豬排定食＋胡麻玉米筍＋飲料」優惠價265元（原價320元）◾️「鮮嫩炸雞柳定食＋茶碗蒸＋飲料」優惠價265元（原價320元）◾️「日式醬烤雞腿定食＋和風豆腐＋飲料」優惠價265元（原價320元）◾️「起司豬排丼定食＋涼拌干貝唇」優惠價269元（原價325元）◾️「鹽烤鯖魚定食＋日式唐揚雞」優惠價277元（原價335元）◾️「厚切活力豬排定食＋酥炸長尾蝦」優惠價313元（原價378元）◾️「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食＋涼拌小菜＋飲料x2」優惠價465元（原價575元）德克士全台門市（部分門市依現場供應為準），即日起至5月31日，開吃報稅季「雞省進行式」5折優惠：（原價118元）◾️（原價567元）：咔滋脆皮炸雞3塊＋咔滋香辣雞翅3對＋辣咔滋啃骨雞3份◾️（原價278元）：咔滋脆皮炸雞2塊＋中咔滋薯霸＋38元飲品、送起司蔬菜牛肉堡◾️（原價666元）：脆皮炸雞5塊＋BBQ烤翅2對＋大咔滋薯霸＋鮮萃檸檬綠／紅茶2杯◾️（原價314元／套餐加價購199元）：紫金QQ球2份＋咔滋洋蔥圈＋BBQ烤翅2對＋酥炸杏鮑菇5月報稅季肯德基299元神券開吃！即日起至5月25日：◾️（原價649元）◾️（原價649元）拿坡里表示，5月報稅季優惠，即日起至5月20日，外帶限時優惠開跑，（原價780元）、（原價680元）。三商炸雞繼續吃報稅季優惠，（原價840元），整桶12塊、平均一塊炸雞約33元。三商巧福表示，即日起至5月20日連續9天，全台門市爽吃2026生日慶三大優惠。◾️（原價185元）◾️（原價145元），最高現省66元。提醒大家，牛肉部位及配菜不定期更換，依現場供應為準；桃園機場門市不配合此活動。本優惠外送平台均不適用；部分美食街門市不適用單點優惠，請依門市活動公告為準；本活動優惠均為指定商品，且不得與其他優惠折扣合併使用；圖片僅供參考，實際餐點依門市供應為主；三商巧福保有隨時調整活動辦法及優惠內容之權利。◾️「原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋中杯飲料」特價145元◾️「原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋芝麻牛蒡絲」特價155元◾️「原汁牛肉麵／紅燒排骨飯＋韓國泡菜＋中杯飲料」特價165元摩斯漢堡今5月17日會考必勝優惠：（原價100元）：相當於2杯優惠價70元（原價120元）（原價140元）繼光香香雞報稅季省錢優惠，即日起至5月20日：◾️「地瓜球」加購價29元（原價35元）◾️新品「迷你吉拿棒」加購價39元（原價49元）◾️「蒜脆杏鮑菇」加購價59元（原價75元）◾️「香香炸雞M」，加購價79元（原價90元）◾️韓式經典組合「魚板串（辣）」＋流心「QQ球」特價79元（原價94元）◾️「墨魚甜不辣（海苔）＋甜心地瓜球」特價89元（原價105元）◾️「香香炸雞M＋樂薯（原味）」特價129元（原價155元）◾️「阿根廷魷魚M＋玉米肋排」特價169元（原價184元）◾️「香香炸雞L＋阿根廷魷魚M＋蒜脆杏鮑菇」特價309元（原價340元）◾️「起士腿丁 ／BBQ腿丁（擇1）＋蒜脆杏鮑菇＋甜心地瓜球」特價239元（原價260元）