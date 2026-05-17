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韓國政府擬動用緊急調整權阻止罷工

三星罷工對記憶體報價有何影響？

三星電子工會預定於21日啟動為期18天的總罷工，勞資雙方將於18日上午10時啟動最新一輪勞資談判，引發關注。韓國政府不排除動用緊急調整權踩剎車。三星罷工對記憶體類股以及記憶體報價有何影響？投行分析師也給出看法。根據韓聯社報導，韓國國務總理金民錫17日針對三星電子工會的罷工計劃對民發表談話，若罷工對國家經濟造成巨大損失時，政府將為保護國民經濟而採取包括行使緊急調整權在內的所有可行手段。他強調，此次談判是可阻止罷工的最後機會，勞資雙方決不能輕視此次談判的重責。他說，若罷工成為現實，其損失將不僅局限個別企業，更將給出口、金融市場、眾多合作企業的經營和勞工、國內投資等整個經濟造成嚴重負面影響，其將帶來的經濟損失或超乎想像。他呼籲勞資雙方尋求可避免罷工的方案。根據Investing.com報導，瑞穗銀行科技、媒體與電信（TMT）部門專家克萊恩（Jordan Klein）表示，隨著高達50,000名員工準備從5月21日開始進行為期18天的罷工，三星電子（Samsung Electronics）已進入緊急管理模式。該公司已開始對平澤（Pyeongtaek）廠區的記憶體晶圓廠進行「溫和降載」，以防止在停工期間造成潛在損失。三星管理層與工會的談判仍相持不下，工會要求分得15%的營業利潤並取消獎金上限。三星電子的股價在週五下跌了8.6%。相關廠區已從動態隨機存取記憶體（DRAM）生產線的自動化系統中移除了大約15,000個晶圓儲存盒（wafer storage pods），以保護進行中製品存貨。三星正透過減少標準DRAM的產量，來優先確保與包括輝達（Nvidia）在內等公司的AI合約所使用的高頻寬記憶體（HBM）生產線。克萊恩警告，生產中斷的影響將延伸至罷工期之外。記憶體生產線在中斷，需要數週的時間重新回到正軌上。包括三星執行長全永鉉（Jun Young-hyun）在內的三星高層，於週五前往平澤拜訪工會領袖，試圖挽回5月21日的最後期限。公司高層將工會形容為「命運共同體」，但雙方目前仍陷入僵局。克萊恩指出，任何中斷都可能導致現貨價格上漲。美光和SK海力士（SK Hynix）有望從潛在的供應受限中獲益。三星控制了全球近一半的DRAM供應，為期三週的停工可能會創造出供應真空，進而推高DRAM和快閃記憶體（NAND）的價格。