115 年國中教育會考在今（17）日中午 12 點 30 分鐘響後正式結束，18.2 萬名考生用筆寫下的 5 科答案，將成為決定未來道路的基礎。不過，在自然與英語科考完之後，就開始有許多考生崩潰表示：「115 會考生根本被當實驗品」，因為題型跟歷年差異極大，影響最大的群體就是學力中等的學生。
115 會考題型「跟歷年差很大」！一票考生怨：被當實驗品
國中教育會考昨（16）日率先考完了社會、數學、國文以及寫作測驗，今（17）日科目則包含自然、英語閱讀以及英語聽力。不過考試結束之後，開始有許多考生在社群上抱怨「115 會考生根本被當實驗品」，並不約而同地指出今年考題與歷年差異極大，並直指今年「題目需要大量的閱讀理解」，而且不只國文，連社會、數學都需要。這相當考驗專注力，考驗的反而不是過去那種能快速理解題目、輕鬆解答的能力。
不少考生在社群Threads上無奈表示，「寫了超多模擬題本，歷屆試題也有寫，但國文考出來就是不會」、「寫國文寫到整個精神恍惚」、「數學雖然很簡單，但是題目都很長，看到頭昏」、「感覺 115 會考是測試新的題型，和歷屆完全不一樣」、「數學題目的題組有三題，真的很像在測試」、「跟歷屆寫起來手感很不一樣」。
總結來說，對於先前備考時大量寫歷屆試題的學力中等考生來說，這次5科都需要大量閱讀的題目，題型差異影響了作答的節奏與情緒，影響很可能會反映在最終成績上。
一堆考生被國文科困住！作文也寫到心慌
事實上，從昨（16）日國文科考完之後，就有大量考生發現試題的閱讀量偏多，而且文言文占比約一半，需要花費大量時間來解析題目，解題節奏直接被困住。
而今年的會考作文題目則是「賦予事物新面貌」，同樣也有不少考生表示寫到心慌，甚至覺得比去年的題目「兩隻倉鼠」還要難發揮。
針對會考寫作測驗，苗栗縣造橋國中校長林孟君表示，本次寫作測驗以三則「賦予事物新面貌」的示例，提供學生寫作情境與素材。三則示例分別為：園遊會用「以物換物」的方式，取代原本的金錢買賣；常被認為陳舊過時的牆壁花磚，轉身變為好看的杯墊；將盛產的香蕉製作成新的產品。藉以引導學生思考，日常生活中有哪些事物處境只要加入巧思、翻新樣式，或加入新元素，就能呈現並開展其他用途。
林孟君說，考題請學生結合個人的經驗或見聞，寫下自己想賦予什麼事物新面貌與做法，並抒發感受與想法。不過，學生不需要自訂題目，屬於寫作任務的題型。
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國中教育會考昨（16）日率先考完了社會、數學、國文以及寫作測驗，今（17）日科目則包含自然、英語閱讀以及英語聽力。不過考試結束之後，開始有許多考生在社群上抱怨「115 會考生根本被當實驗品」，並不約而同地指出今年考題與歷年差異極大，並直指今年「題目需要大量的閱讀理解」，而且不只國文，連社會、數學都需要。這相當考驗專注力，考驗的反而不是過去那種能快速理解題目、輕鬆解答的能力。
不少考生在社群Threads上無奈表示，「寫了超多模擬題本，歷屆試題也有寫，但國文考出來就是不會」、「寫國文寫到整個精神恍惚」、「數學雖然很簡單，但是題目都很長，看到頭昏」、「感覺 115 會考是測試新的題型，和歷屆完全不一樣」、「數學題目的題組有三題，真的很像在測試」、「跟歷屆寫起來手感很不一樣」。
總結來說，對於先前備考時大量寫歷屆試題的學力中等考生來說，這次5科都需要大量閱讀的題目，題型差異影響了作答的節奏與情緒，影響很可能會反映在最終成績上。
事實上，從昨（16）日國文科考完之後，就有大量考生發現試題的閱讀量偏多，而且文言文占比約一半，需要花費大量時間來解析題目，解題節奏直接被困住。
而今年的會考作文題目則是「賦予事物新面貌」，同樣也有不少考生表示寫到心慌，甚至覺得比去年的題目「兩隻倉鼠」還要難發揮。
針對會考寫作測驗，苗栗縣造橋國中校長林孟君表示，本次寫作測驗以三則「賦予事物新面貌」的示例，提供學生寫作情境與素材。三則示例分別為：園遊會用「以物換物」的方式，取代原本的金錢買賣；常被認為陳舊過時的牆壁花磚，轉身變為好看的杯墊；將盛產的香蕉製作成新的產品。藉以引導學生思考，日常生活中有哪些事物處境只要加入巧思、翻新樣式，或加入新元素，就能呈現並開展其他用途。
林孟君說，考題請學生結合個人的經驗或見聞，寫下自己想賦予什麼事物新面貌與做法，並抒發感受與想法。不過，學生不需要自訂題目，屬於寫作任務的題型。