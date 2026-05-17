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越南北部海防市（Hai Phong City）一名七十多歲的男子被發現躺在寺廟門口，身邊有他的個人物品和一封手寫信，上面寫著：「我患有神經系統疾病和腿痛。請照顧我。衷心感謝。」越南媒體《VnExpress》報導，寺廟工作人員稱，監視器畫面顯示，5月10日上午11點左右，一輛計程車停在寺廟門口，一名女子和一名男子從車後下車，幫助該男子進入寺廟，然後離開。僧侶們隨後為這名男子清洗身體、處理傷口，並通報當地政府。「他行走困難，有時神智清醒，有時卻又神情恍惚，」該寺廟方丈表示。經查，警方確認，該男子目前71歲，戶籍在河內。監視器畫面中的女子是他的29歲女兒，他們一家在嘉林（Gia Lam）租了一間房子。男子告訴警方，他因年老體弱無法工作，他的女兒最近剛生完孩子，患有嚴重的腎病，而她的丈夫是一名工廠工人，收入很低。男子稱，自己曾與女兒和女婿商量，要前往寺廟，希望在那裡得到照顧。男子女兒在接受警方詢問時表示，由於擔心寺廟會拒絕接納她的父親，所以把父親留在寺廟門口。寺廟方則表示，目前正照顧三位獨居長輩，但他們皆能自理日常生活。而由於這名71歲男子行動不便，需要特殊護理，因此寺廟無法收留他。5月12日中午，女兒和女婿與當地政府官員會面，並將該男子帶回了家。越南法律規定，子女和孫子女有義務照顧年長的家庭成員。社會安全部表示，該女子的行為已違法，家屬應該向地方政府申請援助。目前，當局已下令海防市衛生局與地方政府和家屬合作，為該男子制定照顧計畫。