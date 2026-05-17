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今（17）日是國中會考第二天，早上10點半到11點半迎來的是英文閱讀測試，針對此次考試，台北是學生認為整體偏簡單，寫起來很順。國中教育會考第二天英文科登場，閱讀測驗「冰島語言的存亡」題組探討全球化與語言文化保存之間的關係，內文長、重思辯。針對本次考試，有台北市考生認為整體偏易，認為這次英文科題型不複雜，單字好理解，文法也沒有過難，都很基本，且題目不長。她也指出，這次會考題目比歷屆試題簡單，寫得很順。另一位北市學生認為，會考比模考簡單！她提到，這次閱讀測驗比較短，單字簡單，沒有什麼困難或是令人印象深刻的題目。她同樣表示手感不錯，答題過程沒有卡關。高雄的考生認為，今年英文科試題感覺比平常模擬考難度高。不過也有學生認為整體難度與模擬考相近，作答時間充裕，約有10至20分鐘時間可以檢查答案。考生指出，今年英語科整體閱讀與題型安排並沒有太大落差，但有些內容屬於平常較少特別準備到的方向，文法題型比重略高，「時態」題目頻率較高，考前未能注意有點可惜。