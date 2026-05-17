超過18萬考生參加的國中教育會考今（17）日進入第2天，考科包括自然、英文和英聽，並在中午結束後，由教育部長鄭英耀在台中的闈場啟闈，各科試題本及參考答案也在下午2時公布於國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html），預計6月5日寄發成績通知單，同日上午8時起在國中教育會考網站開放網路查詢成績，6月18日起開放選填志願，7月7日前公布分發結果。
國中教育會考的目的是檢測國中3年的學習成果，測驗難度設定為「難易適中」，計分採「標準參照」的3等級制，各科成績區分為精熟、基礎、待加強3個等級，評量學生是否達到各標準，而非與他人比較排名。
今日進入第2天考試，上午依序考自然、英語閱讀、英語聽力3節，並在中午12時30分全數結束，考生走出考場時，也終於可以鬆一口氣。不過，對絕大多數國中畢業生來說，高中職升學這一仗還沒有結束。
教育部長鄭英耀也感謝全國試務會及測驗專家、審題教授、命題教師、考試科目召集人、研究人員、督導人員等完成艱鉅任務，也感謝各地方政府教育局處及全國18考區所有參與試務的工作人員、警政、交通、電力、自來水、醫療等支援單位，各國中師長及家長的配合，讓今年國中教育會考試務順利完成。
全國試務會主任委員陳柏熹也指出，今年考生總數18萬2868人，另大陸考場有571人，闈內印卷分卷工作和試務執行程序等相當繁重、細微，並有時間壓力，感謝闈內所有工作人員辛勞付出，闈外辦公室全體夥伴戮力配合與支援，順利完成今年試務。今日考試結束後，每位考生的各科答案卡（卷），將立即送往設在國家教育研究院三峽總院區的閱卷闈場，繼續進行閱卷、計分等工作。
今日各科缺考人數及到考率分別為自然2,234人、98.78%，英語（閱讀）2148人、98.83%，英語（聽力）2148人、98.83%。違規事件以「提前翻閱試題本」、「隨身攜帶非應試用品」等2類型較多。依照國中教育會考相關規定，違規事件先由監試委員就現場情況進行記錄，經各考區試務會討論確認後，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議討論核定。
115年國中教育會考成績通知單將於6月5日寄發，並於同日上午8時起於國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw）開放網路成績查詢，讓考生儘早得知考試結果。
不過，接下來還有全國15個就學區「免試入學」。免試入學是高中職最大的入學管道，但各區計算方式不同，以人數最多的基北區為例，採108積分方案，會考成績、多元學習表現、志願序各占36分。
基北區免試入學志願選填時間為6月18日到25日，分發結果於7月7日公告，錄取學生須於7月9日到各校報到。各就學區的期程可能略有差異，建議考生查詢所屬就學區免試入學委員會網站。
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今日進入第2天考試，上午依序考自然、英語閱讀、英語聽力3節，並在中午12時30分全數結束，考生走出考場時，也終於可以鬆一口氣。不過，對絕大多數國中畢業生來說，高中職升學這一仗還沒有結束。
教育部長鄭英耀也感謝全國試務會及測驗專家、審題教授、命題教師、考試科目召集人、研究人員、督導人員等完成艱鉅任務，也感謝各地方政府教育局處及全國18考區所有參與試務的工作人員、警政、交通、電力、自來水、醫療等支援單位，各國中師長及家長的配合，讓今年國中教育會考試務順利完成。
全國試務會主任委員陳柏熹也指出，今年考生總數18萬2868人，另大陸考場有571人，闈內印卷分卷工作和試務執行程序等相當繁重、細微，並有時間壓力，感謝闈內所有工作人員辛勞付出，闈外辦公室全體夥伴戮力配合與支援，順利完成今年試務。今日考試結束後，每位考生的各科答案卡（卷），將立即送往設在國家教育研究院三峽總院區的閱卷闈場，繼續進行閱卷、計分等工作。
今日各科缺考人數及到考率分別為自然2,234人、98.78%，英語（閱讀）2148人、98.83%，英語（聽力）2148人、98.83%。違規事件以「提前翻閱試題本」、「隨身攜帶非應試用品」等2類型較多。依照國中教育會考相關規定，違規事件先由監試委員就現場情況進行記錄，經各考區試務會討論確認後，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議討論核定。
115年國中教育會考成績通知單將於6月5日寄發，並於同日上午8時起於國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw）開放網路成績查詢，讓考生儘早得知考試結果。
不過，接下來還有全國15個就學區「免試入學」。免試入學是高中職最大的入學管道，但各區計算方式不同，以人數最多的基北區為例，採108積分方案，會考成績、多元學習表現、志願序各占36分。
基北區免試入學志願選填時間為6月18日到25日，分發結果於7月7日公告，錄取學生須於7月9日到各校報到。各就學區的期程可能略有差異，建議考生查詢所屬就學區免試入學委員會網站。