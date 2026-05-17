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國中會考最後一科英語聽力測驗，在今（17）日下午12點05分至12點半登場，考生反映題目很生活化，對話很靈活有趣，多數內容都很容易聽懂作答，但部份題目說話方式「糊在一起」。針對本次考題，台北市考生認為最後一科英文聽力「峰迴路轉」，雖然單字不複雜，可是題目有很多反轉，需要聽到最後一句才會有答案。另一位台北市考生認為，雖然沒有聽過歷屆試題，不過感覺得出題型與過往不太一樣。她指出，現在測驗有更「國文化」的更動，以前相對直觀，需要梳理邏輯、全部聽懂才有辦法作答。桃園市考生則認為，難易度和前面的英語閱讀測一樣，都中間偏容易，英聽圖畫入題。不過也有考生指出部分題目說話方式「糊在一起」，台中考生指出，題目很生活化，但部份題目講話方式都黏在一起，「很周杰倫」、「講話糊在一起」，因有片段聽不清楚在說什麼，影響判斷。另一位台中考生表示，今年的英聽對話方式很生活化，跟平時學校模擬考字正腔圓的方式不同，考生要有一點時間適應及應變，部份題目雖有「講話含糊不清」的情況，但因對話過程語調起伏很明顯，還是可以藉由語氣猜出大概意思，英聽簡單。