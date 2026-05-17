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立院5月8日三讀國防特別條例草案，通過在野黨提出預算匡列7,800億元版本，與政院版1.25兆元，立院通過版本少4,700億元。立院將於週二（19日）邀請行政院長卓榮泰提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告，若經立法院同意，請行政院週三（20日）中午前將特別預算案送至立法院，下午再邀行政院長報告編製經過並備詢，詢答完畢後立即交付審查。立法院8日三讀通過《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》，包括明定第一批軍購發價書預算上限新台幣3000億元、第二批軍購發價書預算上限為4800億元，在條例通過後1個月內，行政院必須提出相關專報，經立院同意後始得籌編預算案，並於2個月內送立院審議。立院朝野黨團上週五（15日）透過協商達成共識，依黨團協商結論指出，各黨團同意19日下午邀請卓榮泰率同相關部會首長列席，提出保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告並備詢，由國民黨團、民進黨團各推派3人、民眾黨團推派1人進行。在專案報告後，如經立法院同意行政院依保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例，籌編第一批發價書採購特別預算案，則於20日下午加開院會，請行政院在20日中午前將特別預算案送至立法院。