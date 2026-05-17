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瑞士豪華製錶商愛彼（Audemars Piguet）與手錶大廠Swatch最新推出的「Royal Pop」聯名系列，開賣前已引起話題，許多粉絲和收藏家徹夜排隊搶購。在馬來西亞開賣後，部分款式被黃牛炒高至近原價的三倍，最高達6000馬來西亞令吉（約新台幣47,969元）。綜合馬來西亞媒體《星洲日報》、《Kosmo！》報導，漲幅較高的款式包括「Ocho Negro」，售價約5,800令吉（約新台幣46,370元），而「OTG Roz」更喊到6000令吉。報導指出，不少網友怒批黃牛大量搶購限量版手錶，再以高價轉賣牟利，「實在太誇張、太不合理」。全新聯名錶是結合愛彼經典Royal Oak設計及Swatch 1980年代色彩鮮豔POP風格的限量生物陶瓷懷表。一共有6款兩針設計的Lépine風格懷錶，以及2款具小秒針顯示的Savonnette風格懷錶，兩針款定價新台幣12,150元，小秒針懷錶新台幣13,000元。開賣後，包括東京、杜拜、新加坡等，全球多地Swatch門市出現混亂景象。紐約、亞特蘭大、休士頓、洛杉磯、奧蘭多門市甚至宣布暫時關閉。吉隆坡多個購物中心也一度陷入混亂。社群媒體影片顯示，大量人潮瞬間湧入，甚至出現推擠。