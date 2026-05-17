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《極限競速：地平線6》配備沒想像中燒！3萬至4萬主機就能順跑2K遊戲體驗

▲《極限競速：地平線6》官方建議配備，主要以六核心處理器搭配 DDR4 平台為主。（圖／《極限競速：地平線6》官方提供）

想開極限光追得砸更多！《極限競速：地平線6》高階配備門檻

▲《極限競速：地平線6》對 Extreme、Extreme Ray Tracing 等硬體需求明顯提升，對 SSD 記憶體容量也是一大考驗。 （圖／欣亞數位提供）

《極限競速：地平線6》不用急著換整台！RTX 40、RX 7000 系列仍夠戰

《極限競速：地平線6》目前已開放搶先體驗，5月19日正式版將在 PC 和 Xbox 上市，本作帶領玩家來到日本領略當地的美麗景觀、豐富車輛，PC 版需要 160GB 的空間，想跑順完整版遊戲對配備要求甚高，而針對《極限競速：地平線6》，欣亞數位也整理高 CP 值配備攻略，讓玩家能用最低成本體驗最好的遊戲體驗。欣亞數位指出，據《極限競速：地平線6》官方建議配備，目前「建議」等級仍以六核心處理器搭配 DDR4 平台為主，若預算落在新台幣3萬至4萬，例如「RTX 5060、B550M、750W、R5 5500X3D、DDR4-3200 16G（8G*2） 、SSD 1TB 」等級的組合已經足以應付，在 1080p 或主流 2K 環境下，都能維持相對穩定的遊戲體驗。欣亞數位提及，《極限競速：地平線6》對 Extreme、Extreme Ray Tracing 等硬體需求明顯提升，因此處理器部分至少以八核心等級為主，自組玩家可以考慮目前相當熱門的 7800X3D Tray 組合，AMD 3D V-Cache 對於開放世界與大量場景切換依然具有不錯優勢。若是 Intel 平台，Core Ultra 7 265K 則會是兼顧預算與效能的平衡選擇，不過兩者都已進入 DDR5 平台，整體預算也會開始往新台幣5萬5千元以上靠攏，顯卡則建議搭配 RTX 5070 / Radeon RX 9060 XT 以上等級。Radeon RX 9070 XT GAMING OC ICE 16G 搭配 SSD 放大術組合，就是目前相當符合《極限競速：地平線6》類型需求的配置之一，除了 16GB VRAM 足以應付高畫質與高材質需求外，欣亞也加碼送 KIOXIA Exceria G2 2TB SSD。至於已經擁有 RTX 40 系列或 RX 7000 系列顯卡的玩家，基本上不用特地為了《極限競速：地平線6》全面換機，Intel 12 代與 Ryzen 5000 系列平台目前也仍有足夠戰力，不過如果是更早之前的平台，有穩定畫質或效能需求，則推薦升級部分零組件，像是記憶體最少16G，再進一步考慮顯卡與處理器升級。