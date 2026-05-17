我是廣告 請繼續往下閱讀

美對台六項保證恐生變 《台灣關係法》相對有保障

川普喊不想看到有人走向台獨 黃奎博：第三種表述

美國總統川普訪中行結束後，在接受媒體訪問時表示，價值140億的對台軍售協議是很好的談判籌碼，同時也不希望看到有人走向獨立，遭質疑是違反美國對台的六項保證。對此，政大外交系教授黃奎博今（17）日出席對外關係協會、啟思民本基金會舉辦的「川習會對台灣的機會與挑戰座談會」時示警，「我們必須要小心」，因為美國對台的六項保證內容、根基已經和過去不同，而《台灣關係法》，對台關係是相對有力的保障。黃奎博認為，川普本來就是交易型總統，在做決策時候，常根據能夠得到多少、少損失多少，來做最後的決策。因此對台軍售對川普來講，當然是跟習近平在談判協商時候的一個籌碼。但在「六項保證」中，確實美國有承諾不會因為軍售而先跟北京協商，但川普說這是很久以前的事情，而且還三番兩次說已跟習近平討論過，所以六項保證至少有一部分已經不存在了。黃奎博指出，六項保證本來就是事後才加進去美國的一中政策，所以最基礎的還是美國國內法的《台灣關係法》，對台關係是相對有力的保障。未來如果美國的「一中政策」還是在於《台灣關係法》、美中三公報，還有對台「六項保證」的話，「我們必須要小心」，因為對台六項保證內容還有它的根基已經跟過去不一樣了。「台灣本來說我們可以當棋手，但說實在的，我們這麼多年來，台灣什麼時候當過棋手了？」黃奎博還說，台灣很可能是被川普當成一個籌碼或者棋子，但如果台灣只能是籌碼或棋子，最主要的是「我們不要被美國打出去，不要被美國交換出去，而是被美國握在手裡」。至於川普盼不想看到有人走向台獨，黃奎博表示，這是「不支持台獨」跟「反對台獨」之外的第三種表述，但可以涵括不支持跟反對，也就看外界怎麼解讀。這是個很外交、很藝術的說法，但從台灣角度來講，不管是不支持或反對台獨，或者不希望見到台獨，美國意思就是「你在台灣不要搞台獨」，就是這麼簡單。