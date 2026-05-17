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川習會落幕，美國總統川普對於台灣相關議題的發言，引發國際關注。長期聚焦台灣政局的日本學者、東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸對此警示，川普後續的言論帶有濃濃的交易色彩，充滿不確定性，他也向台灣與日本當局喊話「千萬不要被川普牽著鼻子走」！小笠原欣幸指出，對北京政府來說不論叫「台灣」還是「中華民國」，只要台灣保有自主的國家體制，對中國來說就是不可容忍的，中國連「中華民國是主權獨立國家」這點都不承認，所以中國口中的反對台獨，本質上就是消滅中華民國、吞併台灣。美日兩國政府固然支持台海維持現狀，但如果國際領袖為了討好習近平，也跟著盲目高喊反對台獨，實質上反而會產生危害中華民國存在、打破台灣現狀的連鎖效應，正好中了中國的圈套。小笠原欣幸強調，台灣目前的兩大政黨中，國民黨反對台獨，民進黨也早就在1999年通過決議文，將台獨建國的理念封存，轉向維持中華民國現狀，不論在法理、國內政治還是外交層面上，台灣獨立在現實中根本不可能發生，台灣局勢真正的藍圖，是「統一」與「維持現狀」的拉鋸，絕非統獨之爭。要在台灣實現獨立建國，法律門檻高，修憲需要立法院4分之3的議員出席、出席者4分之3贊成才能提出，最後還要公民投票過半同意，也就是說，只要國民黨在立院擁有4分之1席次反對，修憲就會被阻擋；就算到了公投，只要有25%的人杯葛不投票，案子就過不了，因此在國內政治上幾乎是不可能的。中國在2005年制定了反分裂國家法，一旦台灣在法理上獨立，北京必然動武，這樣做台灣不僅拿不到好處，反而可能失去現有的民主，這也是為什麼多數台灣人支持維持現狀。加上台灣民主化後，中華民國已經某種程度「台灣化」，以中華民國名義運作台灣，早就成了主流民意厚實的防護罩。面對難以預測、充滿商人交易性格的川普，小笠原欣幸向台灣與日本政府喊話，過度解讀川普的發言不是重點，台日雙方都應該保持沉著，不要隨其起舞，縝密關注美方實質的政策與外交動作。