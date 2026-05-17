女星伊能靜2015年宣布與小10歲的中國男星秦昊再婚，起初這段姐弟戀不被外界看好，近日夫妻倆登上綜藝節目《妻子的浪漫旅行2026》，被問到剛在一起時是否會對外界輿論感到困擾嗎？伊能靜坦言「很困擾」，甚至經歷網暴，不過秦昊告訴她「我是跟妳過（日子），又不是跟他們過，他們關我們什麼事。」這句話也點醒了伊能靜，漸漸不去理會其他人的流言蜚語。
伊能靜10歲姐弟戀遭網暴 結婚11年洩心聲
伊能靜與秦昊相差10歲，這段戀情曝光後引來高度關注，夫妻倆如今結婚11年，一起錄製節目《妻子的浪漫旅行2026》，被問到是否因輿論感到困擾？伊能靜表示「很困擾」，甚至一度被網暴，把他們兩人都被說得很難聽。伊能靜說一開始會想要讓大家知道其實秦昊對她很好、做了很多努力，但漸漸覺得這些輿論都不重要了。
伊能靜、秦昊相識過程曝光 他一現身全場驚嘆「根本白馬王子」
伊能靜透露跟秦昊在一起後，學會最棒的事情就是他說過的一句話「我是跟妳過（日子），又不是跟他們過，他們關我們什麼事。」這也讓伊能靜更加篤定與秦昊繼續走下去。而提到兩人如何相識？秦昊透露是在一場慈善活動，當時他身穿一身白現身，讓眾人忍不住誇讚像是白馬王子。
伊能靜坦言因為彼此相差十歲，當時完全沒想到會產生姐弟戀，秦昊則虧說：「我對她的第一印象是9歲聽她的音樂。」透露自己曾買了2張黑膠唱片，一個是伊能靜的、一個是張國榮的，見到偶像的那刻覺得很舒服，願意跟對方去交談、互相了解，開始產生情愫，一路從戀人到成為夫妻。
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伊能靜與秦昊相差10歲，這段戀情曝光後引來高度關注，夫妻倆如今結婚11年，一起錄製節目《妻子的浪漫旅行2026》，被問到是否因輿論感到困擾？伊能靜表示「很困擾」，甚至一度被網暴，把他們兩人都被說得很難聽。伊能靜說一開始會想要讓大家知道其實秦昊對她很好、做了很多努力，但漸漸覺得這些輿論都不重要了。
伊能靜、秦昊相識過程曝光 他一現身全場驚嘆「根本白馬王子」
伊能靜透露跟秦昊在一起後，學會最棒的事情就是他說過的一句話「我是跟妳過（日子），又不是跟他們過，他們關我們什麼事。」這也讓伊能靜更加篤定與秦昊繼續走下去。而提到兩人如何相識？秦昊透露是在一場慈善活動，當時他身穿一身白現身，讓眾人忍不住誇讚像是白馬王子。
伊能靜坦言因為彼此相差十歲，當時完全沒想到會產生姐弟戀，秦昊則虧說：「我對她的第一印象是9歲聽她的音樂。」透露自己曾買了2張黑膠唱片，一個是伊能靜的、一個是張國榮的，見到偶像的那刻覺得很舒服，願意跟對方去交談、互相了解，開始產生情愫，一路從戀人到成為夫妻。