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藝人朱孝天近日登上陸綜《無限超越班第四季》，以暗喻的方式再度提起阿信取代他，並和F4其他成員合體開演唱會一事，「我們原本打麻將三缺一，我只是去上個廁所，回來位子就被別人坐走了。」然而網友們對於他的言論相當不以為然，直批他小心眼。朱孝天在節目中訴苦，直言在如此密集的網路暴力下，很少有人能完美控制情緒。對於網友用「別人找你打麻將，你不打還掀桌」來形容他的當初的暴走，他不滿地反駁：「但事實上是什麼？人家找我打麻將，我說我不大想打」但旁人以三缺一為由苦勸他加入，隨後又貼心建議他「先去上廁所」免得待會坐太久，怎料去完廁所回來，卻發現位置早就換人坐了，而那個人打著他該打的麻將，最後竟然還轉頭對他道謝。片段公開後，網友們都紛紛留言砲轟他：「嘴上說放下，實際上仍難釋懷」、「真的很小心眼」，明明是他自己先不遵守遊戲規則、到處爆雷才被踢出局，甚至連先前力挺他的粉絲都開始擔心他的情緒狀況是否再度出了問題。去年底，相信音樂原先預計替F4規劃合體演唱會，然而在籌備期間，朱孝天多次在個人直播中「搶先爆雷」，提前外洩尚未定案的新歌錄音進度與演唱會細節，加上他未接受製作單位提出的合作條件，導致整個企劃大受影響。最終主辦單位決定將他排除在外。為了不讓四面舞台缺一角，五月天阿信親自上陣救火，與言承旭、周渝民、吳建豪一起完成多場巡演。不料朱孝天對於自己被排除在巡演之外感到很不爽，還曾大動作拍影片開嗆其餘三位成員「悶聲發大財」，並與相信音樂撕破臉。雖然阿信當時曾溫柔表示，知道現在的陣容不是大家最期待的，自己會繼續努力，希望未來能拚到「F4完全體」合體，但朱孝天隨後卻在粉絲群直言阿信說的只是場面話，強調自己從未收到正式邀請。