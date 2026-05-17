官方表示，新型態複合店有咖啡招牌的約有大概四分之一店，正陸續改裝中。

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CoCo都可：招牌全換！狂開300家咖啡廳？官方曝真相

▲CoCo都可最近被發現好多店招牌全換了！掛上CoCo COFFEE招牌像開咖啡廳。（圖／翻攝自CoCo都可FB）

▲大家有發現CoCo都可店面改裝嗎？全新形象還賣起咖啡。（圖／翻攝自CoCo都可FB）

官方表示，嚴選榮獲IIAC國際金獎認證的金獎咖啡豆、融合天然果香醒味，首波推薦半糖「西西里手搗檸檬美式」清爽酸香明亮又平衡、7分糖「紅柚香檸美式」酸甜不苦澀。

CoCo都可表示，全台至今已有約300家店販售生椰拿鐵、職人美式等咖啡產品；其中已掛上咖啡招牌的新型態複合店，約佔大概四分之一店，正陸續改裝中。

手搖飲料也賣咖啡！29年鐵粉愛上 生椰拿鐵＋粉角真實口感曝

▲CoCo都可搶當咖啡霸主，從水果咖啡賣到生椰拿鐵。（圖／記者蕭涵云攝）

路易莎：不只清爽系生椰美式！橄欖油咖啡也開喝

▲路易莎跟上橄欖油咖啡風潮，「地中海醇萃美式」已開喝。（圖／路易莎提供）

最近慶祝29歲生日慶的CoCo都可，讓消費者發現「竟然已經熱賣29年」。近期不少人還直擊CoCo門市店裝全改了，掛上CoCo COFFEE要改開咖啡廳？事實上，《NOWNEWS今日新聞》記者近日經過CoCo都可林森北店，發現整家店改頭換面變得好明亮，不只櫃檯多了許多可愛的立體珍珠裝飾，還在牆上設置一大面有著吉祥物的鏡子，記者趕緊向業者求證，事實上，除了職人拿鐵、職人美式；爾後再嚴選鮮採椰子，萃取出濃郁純白椰漿搭配清爽香甜椰子汁，開賣國外早已爆紅的「生椰拿鐵」，也相當受到消費者喜愛。相信一定很多人好奇，CoCo都可的咖啡好喝嗎？推薦大家也可嘗試看看CoCo都可的「粉角生椰拿鐵」，雖然原本覺得咖啡有料可能是邪門歪道；但記者身為咀嚼控、還是勇於嘗試，可能是CoCo的粉角太Q彈好吃了，一試愛上，只覺得缺點可能是太小杯、一下就喝完了。而路易莎咖啡其實也已開賣生椰系列，有別於坊間的香醇椰奶風味，路易莎選擇加入泰國100%椰子水，因此無論是美式或拿鐵，喝起來都是偏清爽的口感，推薦給大家。而最新「地中海醇萃美式」也跟上國外風潮，將義大利特級初榨橄欖油與美式咖啡結合，喜歡嚐鮮的人也可以試試看。